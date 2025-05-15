https://ria.ru/20250515/kirov-2017052288.html

В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины

В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины - РИА Новости, 15.05.2025

В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины

Уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими возбуждено в Кирове после ошибочного задержания сотрудниками уголовного розыска мужчины, который РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:43:00+03:00

2025-05-15T10:43:00+03:00

2025-05-15T10:43:00+03:00

происшествия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими возбуждено в Кирове после ошибочного задержания сотрудниками уголовного розыска мужчины, который был похож на разыскиваемого преступника, в результате чего случайный прохожий получил перелом ребра, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Предварительно установлено, что вечером 29 апреля сотрудники уголовного розыска, находясь у одного из домов по улице Анжелия Михеева города Кирова, при проведении мероприятий по розыску преступника необоснованно применили в отношении 39-летнего мужчины физическую силу и специальные средства ограничения подвижности. "В результате противоправных действий подозреваемых потерпевшему причинены физическая боль и телесные повреждения в виде закрытого перелома ребра справа и ссадин", - говорится в сообщении. В отношении оперативных сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. "Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - добавляет СУСК. Ранее в управлении МВД России по Кировской области сообщили РИА Новости, что в ведомстве проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка правоохранителям на предмет полноты принятых мер при задержании.

https://ria.ru/20250328/isk-2007850755.html

https://ria.ru/20250514/politsejskie-2016898105.html

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происшествия, киров