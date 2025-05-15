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В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины - РИА Новости, 15.05.2025
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10:43 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kirov-2017052288.html
В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины
В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины - РИА Новости, 15.05.2025
В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины
Уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими возбуждено в Кирове после ошибочного задержания сотрудниками уголовного розыска мужчины, который РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:43:00+03:00
2025-05-15T10:43:00+03:00
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими возбуждено в Кирове после ошибочного задержания сотрудниками уголовного розыска мужчины, который был похож на разыскиваемого преступника, в результате чего случайный прохожий получил перелом ребра, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Предварительно установлено, что вечером 29 апреля сотрудники уголовного розыска, находясь у одного из домов по улице Анжелия Михеева города Кирова, при проведении мероприятий по розыску преступника необоснованно применили в отношении 39-летнего мужчины физическую силу и специальные средства ограничения подвижности. "В результате противоправных действий подозреваемых потерпевшему причинены физическая боль и телесные повреждения в виде закрытого перелома ребра справа и ссадин", - говорится в сообщении. В отношении оперативных сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. "Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - добавляет СУСК. Ранее в управлении МВД России по Кировской области сообщили РИА Новости, что в ведомстве проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка правоохранителям на предмет полноты принятых мер при задержании.
https://ria.ru/20250328/isk-2007850755.html
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происшествия, киров
Происшествия, Киров
В Кирове возбудили дело после жесткого задержания "не того" мужчины

В Кирове завели дело после ошибочного задержания мужчины оперативниками

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими возбуждено в Кирове после ошибочного задержания сотрудниками уголовного розыска мужчины, который был похож на разыскиваемого преступника, в результате чего случайный прохожий получил перелом ребра, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Предварительно установлено, что вечером 29 апреля сотрудники уголовного розыска, находясь у одного из домов по улице Анжелия Михеева города Кирова, при проведении мероприятий по розыску преступника необоснованно применили в отношении 39-летнего мужчины физическую силу и специальные средства ограничения подвижности.
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"В результате противоправных действий подозреваемых потерпевшему причинены физическая боль и телесные повреждения в виде закрытого перелома ребра справа и ссадин", - говорится в сообщении.
В отношении оперативных сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. "Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", б", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - добавляет СУСК.
Ранее в управлении МВД России по Кировской области сообщили РИА Новости, что в ведомстве проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка правоохранителям на предмет полноты принятых мер при задержании.
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