https://ria.ru/20250515/kirov-2017044148.html

В Кирове полиция по ошибке задержала мужчину

В Кирове полиция по ошибке задержала мужчину - РИА Новости, 15.05.2025

В Кирове полиция по ошибке задержала мужчину

Служебная проверка проводится в управлении МВД России по Кировской области после жесткого и ошибочного задержания сотрудниками угрозыска мужчины, который был... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:15:00+03:00

2025-05-15T10:15:00+03:00

2025-05-15T10:16:00+03:00

происшествия

кировская область

киров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Служебная проверка проводится в управлении МВД России по Кировской области после жесткого и ошибочного задержания сотрудниками угрозыска мужчины, который был похож на разыскиваемого ими преступника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным УМВД региона, вечером 29 апреля в Кирове двое сотрудников уголовного розыска, занятые поисками преступника, находящегося в федеральном розыске, остановили схожего по приметам мужчину. Услышав от представившихся полицейских причину его остановки, мужчина оттолкнул одного из оперативников и попытался скрыться. "Для преодоления противодействия мужчины, который, судя по его действиям, мог являться разыскиваемым преступником, полицейские применили в отношении него физическую силу и спецсредство - наручники. В результате кировчанин получили телесные повреждения. После задержания и установления личности он был отпущен", - сообщили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, сейчас в УМВД проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. "В том числе будет дана оценка правоохранителям на предмет полноты принятых мер при задержании", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250510/turtsiya-2016169545.html

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кировская область

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происшествия, кировская область, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)