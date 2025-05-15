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Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области - РИА Новости, 15.05.2025
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15:45 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kilometry-2017134963.html
Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области
Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области - РИА Новости, 15.05.2025
Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области
Более 300 километров региональных дорог планируется отремонтировать в Курской области, расходы составят порядка 1 миллиард рублей, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:45:00+03:00
2025-05-15T15:45:00+03:00
общество
курская область
борисоглебск
липецкая область
александр хинштейн
содружество
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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Более 300 километров региональных дорог планируется отремонтировать в Курской области, расходы составят порядка 1 миллиард рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня, как и обещал, работаю в Касторенском районе. Погода позволяет нашим дорожникам начать сезон ремонта. В этом году запланировано привести в порядок 303 километра региональных дорог. Старт сезону дали в Касторенском районе: здесь от участка федеральной трассы до завода ГК "Содружество" отремонтируют 23 километра асфальтового покрытия дороги "Курск – Борисоглебск – Касторное – граница Липецкой области в Касторенскоми Горшеченском районах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что затраты на проведение работ составят порядка 1 миллиарда рублей, а в реконструкции готовы принять участие инвесторы.
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общество, курская область, борисоглебск, липецкая область, александр хинштейн, содружество
Общество, Курская область, Борисоглебск, Липецкая область, Александр Хинштейн, Содружество
Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области

Хинштейн: более 300 км региональных дорог отремонтируют в Курской области

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Более 300 километров региональных дорог планируется отремонтировать в Курской области, расходы составят порядка 1 миллиард рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня, как и обещал, работаю в Касторенском районе. Погода позволяет нашим дорожникам начать сезон ремонта. В этом году запланировано привести в порядок 303 километра региональных дорог. Старт сезону дали в Касторенском районе: здесь от участка федеральной трассы до завода ГК "Содружество" отремонтируют 23 километра асфальтового покрытия дороги "Курск – Борисоглебск – Касторное – граница Липецкой области в Касторенскоми Горшеченском районах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что затраты на проведение работ составят порядка 1 миллиарда рублей, а в реконструкции готовы принять участие инвесторы.
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ОбществоКурская областьБорисоглебскЛипецкая областьАлександр ХинштейнСодружество
 
 
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