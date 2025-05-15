https://ria.ru/20250515/kilometry-2017134963.html

Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области

Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области - РИА Новости, 15.05.2025

Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области

Более 300 километров региональных дорог планируется отремонтировать в Курской области, расходы составят порядка 1 миллиард рублей, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:45:00+03:00

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общество

курская область

борисоглебск

липецкая область

александр хинштейн

содружество

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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Более 300 километров региональных дорог планируется отремонтировать в Курской области, расходы составят порядка 1 миллиард рублей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня, как и обещал, работаю в Касторенском районе. Погода позволяет нашим дорожникам начать сезон ремонта. В этом году запланировано привести в порядок 303 километра региональных дорог. Старт сезону дали в Касторенском районе: здесь от участка федеральной трассы до завода ГК "Содружество" отремонтируют 23 километра асфальтового покрытия дороги "Курск – Борисоглебск – Касторное – граница Липецкой области в Касторенскоми Горшеченском районах", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Отмечается, что затраты на проведение работ составят порядка 1 миллиарда рублей, а в реконструкции готовы принять участие инвесторы.

https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html

курская область

борисоглебск

липецкая область

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общество, курская область, борисоглебск, липецкая область, александр хинштейн, содружество