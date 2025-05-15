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Эксперт предположил, какие тезисы Киев озвучит на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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16:11 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kiev-2017144556.html
Эксперт предположил, какие тезисы Киев озвучит на переговорах в Стамбуле
Эксперт предположил, какие тезисы Киев озвучит на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Эксперт предположил, какие тезисы Киев озвучит на переговорах в Стамбуле
Украинская сторона на переговорах в Стамбуле озвучит тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:11:00+03:00
2025-05-15T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
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дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Украинская сторона на переговорах в Стамбуле озвучит тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. "Российская и украинская делегации приехали в Стамбул с четко поставленными задачами. Но если российская отражает позицию Москвы, которая стремится к урегулированию конфликта ради сохранения жизней, то украинская получает четко поставленные тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина – циничные европейские политики даже не скрывают, что требуют от киевского режима продолжать воевать в буквальном смысле до последнего украинца. Их цель – измотать Россию и вынудить ее принять их условия, соглашаясь стать неоколонией. По примеру ставшей уже таковой Украины, а также Молдави и Армении, нынешние власти которых фактически запустили процесс самоколонизации", - сказал Арьков. По его словам, исходя из этого высока вероятность того, что "Стамбул-2 может повторить печальную историю Стамбула-1, когда весной 2022 года Киев получил приказ из Лондона и вышел из переговоров в шаге от подписания документа, согласованного по основным пунктам". "Отличие Стамбула-2 в том, что весной 2022 года Москва и Киев работали фактически с нуля, а к сегодняшнему дню, во-первых, есть проект документа со Стамбула-1, актуализированный четкой позицией российского лидера Владимира Путина летом 2024 года, и, во-вторых, есть план президента США Дональда Трампа, выработанный на основе исторических фактов и реального положения дел. Ранее Вашингтоном уже были санкционированы утечки, согласно которым Украине будет заказан путь в НАТО и на ее территории не будет военных из стран альянса – даже под видом миротворцев; вернувшийся в родную гавань решением большинства жителей Крым и на уровне ООН юридически зафиксируется российским, а восстановившие историческую справедливость ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области признаются российскими де-факто", - сказал эксперт. Он также выразил уверенность, что подобная дипломатическая казуистика для самой Москвы и российского народа не имеет значения – "все пять возвращенных исконно российских регионов уже в составе Федерации и останутся в ней навсегда". "Важно учиться на собственных ошибках и не повторять их в будущем. К сожалению, под контролем киевского режима остаются и другие исконно российские земли, пока входящие в состав (полностью) Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и (частично) Сумской и Кировоградской областей. И если в Киеве продолжат исполнять приказы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина, а не прислушаются к здравым предложениям Вашингтона заключать мир с Москвой в нынешних реалиях, то к возможному Стамбулу-3 реальность будет совершенно иной и речь будет уже идти о государственной юрисдикции над Киевом и окрестностями", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017111700.html
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017104206.html
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россия, украина, турция, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Киев, В мире
Эксперт предположил, какие тезисы Киев озвучит на переговорах в Стамбуле

Арьков: Киев в Стамбуле озвучит тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина

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Флажки на столе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Украинская сторона на переговорах в Стамбуле озвучит тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
"Российская и украинская делегации приехали в Стамбул с четко поставленными задачами. Но если российская отражает позицию Москвы, которая стремится к урегулированию конфликта ради сохранения жизней, то украинская получает четко поставленные тезисы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина – циничные европейские политики даже не скрывают, что требуют от киевского режима продолжать воевать в буквальном смысле до последнего украинца. Их цель – измотать Россию и вынудить ее принять их условия, соглашаясь стать неоколонией. По примеру ставшей уже таковой Украины, а также Молдави и Армении, нынешние власти которых фактически запустили процесс самоколонизации", - сказал Арьков.
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По его словам, исходя из этого высока вероятность того, что "Стамбул-2 может повторить печальную историю Стамбула-1, когда весной 2022 года Киев получил приказ из Лондона и вышел из переговоров в шаге от подписания документа, согласованного по основным пунктам".
"Отличие Стамбула-2 в том, что весной 2022 года Москва и Киев работали фактически с нуля, а к сегодняшнему дню, во-первых, есть проект документа со Стамбула-1, актуализированный четкой позицией российского лидера Владимира Путина летом 2024 года, и, во-вторых, есть план президента США Дональда Трампа, выработанный на основе исторических фактов и реального положения дел. Ранее Вашингтоном уже были санкционированы утечки, согласно которым Украине будет заказан путь в НАТО и на ее территории не будет военных из стран альянса – даже под видом миротворцев; вернувшийся в родную гавань решением большинства жителей Крым и на уровне ООН юридически зафиксируется российским, а восстановившие историческую справедливость ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области признаются российскими де-факто", - сказал эксперт.
Он также выразил уверенность, что подобная дипломатическая казуистика для самой Москвы и российского народа не имеет значения – "все пять возвращенных исконно российских регионов уже в составе Федерации и останутся в ней навсегда".
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"Важно учиться на собственных ошибках и не повторять их в будущем. К сожалению, под контролем киевского режима остаются и другие исконно российские земли, пока входящие в состав (полностью) Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и (частично) Сумской и Кировоградской областей. И если в Киеве продолжат исполнять приказы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Берлина, а не прислушаются к здравым предложениям Вашингтона заключать мир с Москвой в нынешних реалиях, то к возможному Стамбулу-3 реальность будет совершенно иной и речь будет уже идти о государственной юрисдикции над Киевом и окрестностями", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулКиевВ мире
 
 
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