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Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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13:38 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kiev-2017094214.html
Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины
Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины
Пришедший к власти режим в Киеве не представляет интересы многих регионов, нельзя забывать про принцип самоопределения народов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:38:00+03:00
2025-05-15T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пришедший к власти режим в Киеве не представляет интересы многих регионов, нельзя забывать про принцип самоопределения народов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Кто может сказать, что власть, которая пришла на Украине в 2014 году в результате госпереворота, представляла народы Крыма, Донбасса и сейчас представляет людей, которые исповедуют русскую культуру столетиями, чьи предки закладывали эти города, заводы, фабрики, порты, и которых сейчас объявили некоренным народом Украины, запретили русский язык во всех сферах? Где, где хоть один голос из западного лагеря?" - сказал Лавров во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам РФ следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017080351.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, оон, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, ООН, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины

Лавров: власть на Украине не представляет интересы многих регионов

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пришедший к власти режим в Киеве не представляет интересы многих регионов, нельзя забывать про принцип самоопределения народов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кто может сказать, что власть, которая пришла на Украине в 2014 году в результате госпереворота, представляла народы Крыма, Донбасса и сейчас представляет людей, которые исповедуют русскую культуру столетиями, чьи предки закладывали эти города, заводы, фабрики, порты, и которых сейчас объявили некоренным народом Украины, запретили русский язык во всех сферах? Где, где хоть один голос из западного лагеря?" - сказал Лавров во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
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Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам РФ следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
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