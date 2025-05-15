https://ria.ru/20250515/kiev-2017094214.html

Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины

Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров заявил, что режим в Киеве не защищает интересы большой части Украины

Пришедший к власти режим в Киеве не представляет интересы многих регионов, нельзя забывать про принцип самоопределения народов, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:38:00+03:00

2025-05-15T13:38:00+03:00

2025-05-15T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пришедший к власти режим в Киеве не представляет интересы многих регионов, нельзя забывать про принцип самоопределения народов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Кто может сказать, что власть, которая пришла на Украине в 2014 году в результате госпереворота, представляла народы Крыма, Донбасса и сейчас представляет людей, которые исповедуют русскую культуру столетиями, чьи предки закладывали эти города, заводы, фабрики, порты, и которых сейчас объявили некоренным народом Украины, запретили русский язык во всех сферах? Где, где хоть один голос из западного лагеря?" - сказал Лавров во время заседания Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам РФ следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017080351.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017089649.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, оон, верховная рада украины, еврокомиссия