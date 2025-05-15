https://ria.ru/20250515/khusity-2017235359.html
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле - РИА Новости, 15.05.2025
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле через... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:09:00+03:00
2025-05-15T23:09:00+03:00
2025-05-15T23:28:00+03:00
в мире
израиль
йемен
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4bbc37a7a8b8a87aec3ec991c6ff9c4.jpg
ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле через сутки после объявления о предыдущей атаке, пригрозило расширением военных действий против Израиля."Мы провели качественную военную операцию, нацеленную на аэропорт Лод, известный в Израиле как аэропорт Бен-Гурион, в оккупированном регионе Яффо. Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая успешно достигла своей цели", - сказал военный представитель хуситов в эфире телеканала Al Masirah."Мы предпринимаем действия для усиления и расширения военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа", - добавил он.Ранее в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за неделю они провели девять операций против Израиля.
https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html
https://ria.ru/20250507/husity-2015710985.html
израиль
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105990/06/1059900695_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2db409049f127309a65fced72ba40601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле
Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве