https://ria.ru/20250515/khusity-2017235359.html

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле - РИА Новости, 15.05.2025

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле через... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:09:00+03:00

2025-05-15T23:09:00+03:00

2025-05-15T23:28:00+03:00

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле через сутки после объявления о предыдущей атаке, пригрозило расширением военных действий против Израиля."Мы провели качественную военную операцию, нацеленную на аэропорт Лод, известный в Израиле как аэропорт Бен-Гурион, в оккупированном регионе Яффо. Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая успешно достигла своей цели", - сказал военный представитель хуситов в эфире телеканала Al Masirah."Мы предпринимаем действия для усиления и расширения военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа", - добавил он.Ранее в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за неделю они провели девять операций против Израиля.

https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html

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в мире, израиль, йемен, ансар алла