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Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 15.05.2025
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Религия
 
15:43 15.05.2025 (обновлено: 15:49 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/khram-2017133838.html
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 15.05.2025
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытку захвата Свято-Воскресенского храма канонической Украинской православной... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:43:00+03:00
2025-05-15T15:49:00+03:00
религия
хмельницкая область
россия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытку захвата Свято-Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви в городе Красилов Хмельницкой области, сообщает телеканал "Первый казацкий". "Срочно! Идет попытка захвата Свято-Воскресенского храма УПЦ в городе Красилов Хмельницкой области. Банда ПЦУ забирает храм. Полиция с бандой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html
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хмельницкая область, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Хмельницкая область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области

"Первый казацкий": раскольники пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области

© Перший КозацькийСторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Перший Козацький
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытку захвата Свято-Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви в городе Красилов Хмельницкой области, сообщает телеканал "Первый казацкий".
«
"Срочно! Идет попытка захвата Свято-Воскресенского храма УПЦ в городе Красилов Хмельницкой области. Банда ПЦУ забирает храм. Полиция с бандой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияХмельницкая областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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