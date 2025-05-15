Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
"Первый казацкий": раскольники пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
© Перший КозацькийСторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
© Перший Козацький
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытку захвата Свято-Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви в городе Красилов Хмельницкой области, сообщает телеканал "Первый казацкий".
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"Срочно! Идет попытка захвата Свято-Воскресенского храма УПЦ в городе Красилов Хмельницкой области. Банда ПЦУ забирает храм. Полиция с бандой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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