https://ria.ru/20250515/khram-2017133838.html

Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 15.05.2025

Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытку захвата Свято-Воскресенского храма канонической Украинской православной... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:43:00+03:00

2025-05-15T15:43:00+03:00

2025-05-15T15:49:00+03:00

религия

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православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринимают попытку захвата Свято-Воскресенского храма канонической Украинской православной церкви в городе Красилов Хмельницкой области, сообщает телеканал "Первый казацкий". "Срочно! Идет попытка захвата Свято-Воскресенского храма УПЦ в городе Красилов Хмельницкой области. Банда ПЦУ забирает храм. Полиция с бандой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хмельницкая область, россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц