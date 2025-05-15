https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html

ВСУ нанесли удар по храму в Курской области

ВСУ нанесли удар по храму в Курской области - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ нанесли удар по храму в Курской области

ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:50:00+03:00

2025-05-15T12:50:00+03:00

2025-05-15T12:56:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017085099_78:0:812:413_1920x0_80_0_0_fc7d69fd2156a996a0af0d62abdbc10f.jpg

КУРСК, 15 мая – РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской епархии."ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Тёткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась. Ударили целенаправленно", - сообщил собеседник агентства.Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250515/torskoe-2017072138.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область