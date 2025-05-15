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ВСУ нанесли удар по храму в Курской области - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 15.05.2025 (обновлено: 12:56 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html
ВСУ нанесли удар по храму в Курской области
ВСУ нанесли удар по храму в Курской области - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ нанесли удар по храму в Курской области
ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:50:00+03:00
2025-05-15T12:56:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 15 мая – РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской епархии."ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Тёткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась. Ударили целенаправленно", - сообщил собеседник агентства.Информация о пострадавших уточняется.
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курская область
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вооруженные силы украины, курская область
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область
ВСУ нанесли удар по храму в Курской области

ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области, данных о пострадавших нет

© соцсетиВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области
ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© соцсети
ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области
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КУРСК, 15 мая – РИА Новости. ВСУ нанесли целенаправленный удар по храму Покрова пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино, обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курской епархии.
"ВСУ атаковали храм Покрова Богородицы в Тёткино Курской области. Храм внутри полностью выгорел, крыша была деревянная, она обгорела, обвалилась. Ударили целенаправленно", - сообщил собеседник агентства.
Информация о пострадавших уточняется.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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