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В КБР возбудили дело о хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте дороги - РИА Новости, 15.05.2025
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16:53 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kbr-2017157499.html
В КБР возбудили дело о хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте дороги
В КБР возбудили дело о хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте дороги - РИА Новости, 15.05.2025
В КБР возбудили дело о хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте дороги
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, которого подозревают в хищении почти 8 миллионов... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:53:00+03:00
2025-05-15T16:53:00+03:00
происшествия
россия
зольский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, которого подозревают в хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте автодороги, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в декабре 2020 года возглавляемое подозреваемым ООО заключило госконтракт стоимостью 169 миллионов рублей на ремонт автодороги в Зольском районе республики. "В ходе исполнения контракта… заказчику были представлены акты о выполнении всех условий контракта на его полную стоимость. Однако при проверке было установлено, что в недостаточном объеме выполнен ряд работ, а также завышена их стоимость. Общий размер похищенных бюджетных средств составил 7,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В отношении руководителя подрядной фирмы, противоправные действия которого были пресечены сотрудниками УФСБ России по КБР и МВД по КБР, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Санкция этой статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным регионального УФСБ, деньги на ремонт дороги были выделены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".
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россия
зольский район
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происшествия, россия, зольский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Зольский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР возбудили дело о хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте дороги

В КБР главу подрядной организации подозревают в хищении почти 8 миллионов рублей

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, которого подозревают в хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте автодороги, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в декабре 2020 года возглавляемое подозреваемым ООО заключило госконтракт стоимостью 169 миллионов рублей на ремонт автодороги в Зольском районе республики.
"В ходе исполнения контракта… заказчику были представлены акты о выполнении всех условий контракта на его полную стоимость. Однако при проверке было установлено, что в недостаточном объеме выполнен ряд работ, а также завышена их стоимость. Общий размер похищенных бюджетных средств составил 7,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В отношении руководителя подрядной фирмы, противоправные действия которого были пресечены сотрудниками УФСБ России по КБР и МВД по КБР, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Санкция этой статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным регионального УФСБ, деньги на ремонт дороги были выделены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".
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ПроисшествияРоссияЗольский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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