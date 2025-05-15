В КБР возбудили дело о хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте дороги
В КБР главу подрядной организации подозревают в хищении почти 8 миллионов рублей
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя подрядной организации, которого подозревают в хищении почти 8 миллионов рублей при ремонте автодороги, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в декабре 2020 года возглавляемое подозреваемым ООО заключило госконтракт стоимостью 169 миллионов рублей на ремонт автодороги в Зольском районе республики.
"В ходе исполнения контракта… заказчику были представлены акты о выполнении всех условий контракта на его полную стоимость. Однако при проверке было установлено, что в недостаточном объеме выполнен ряд работ, а также завышена их стоимость. Общий размер похищенных бюджетных средств составил 7,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В отношении руководителя подрядной фирмы, противоправные действия которого были пресечены сотрудниками УФСБ России по КБР и МВД по КБР, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ. Санкция этой статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным регионального УФСБ, деньги на ремонт дороги были выделены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".
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