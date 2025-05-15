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Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу США
Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу США - РИА Новости, 15.05.2025
Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Катар выделит в ближайшие годы десять миллиардов долларов на базу "Эль-Удейд", где размещаются американские ВВС. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:20:00+03:00
2025-05-15T13:20:00+03:00
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Катар выделит в ближайшие годы десять миллиардов долларов на базу "Эль-Удейд", где размещаются американские ВВС. "Катар также инвестирует в ближайшие годы десять миллиардов долларов на эту крупную авиабазу", - заявил Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США "Эль-Удейд" в Катаре.
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в мире, сша, катар, дональд трамп
В мире, США, Катар, Дональд Трамп
Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу США
Трамп: Катар выделит десять миллиардов долларов на авиабазу "Эль-Удейд"