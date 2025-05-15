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В результате лесных пожаров в Канаде погибли два человека - РИА Новости, 15.05.2025
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01:40 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kanada-2017011474.html
В результате лесных пожаров в Канаде погибли два человека
В результате лесных пожаров в Канаде погибли два человека - РИА Новости, 15.05.2025
В результате лесных пожаров в Канаде погибли два человека
Два человека погибли в результате лесных пожаров в провинции Манитоба на юге Канады, сообщает королевская конная полиция страны (RCMP). РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T01:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате лесных пожаров в провинции Манитоба на юге Канады, сообщает королевская конная полиция страны (RCMP). "Конная полиция города Лак-дю-Боннет (на юге Манитобы - ред.) обнаружила два тела, предположительно, взрослого мужчины и взрослой женщины... RCMP 13 мая была проинформирована, что эти люди оказались в ловушке из-за пожара, однако из-за экстремальных условий сотрудники служб экстренного реагирования не могли добраться до их местоположения вплоть до следующего дня", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале RCMP. Отмечается, что тела будут отправлены на вскрытие, правоохранители продолжают расследование происшествия. Американский штат Миннесота и южная часть провинций Манитоба и Онтарио охвачены лесными пожарами - причиной катаклизма, предположительно, стали аномальная жара и повышенная засушливость. Власти Миннесоты привлекли к борьбе с пожарами местную Национальную гвардию, руководство Манитобы и Онтарио проводит принудительную эвакуацию в ряде населенных пунктов.
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в мире, манитоба, канада, онтарио
В мире, Манитоба, Канада, Онтарио
В результате лесных пожаров в Канаде погибли два человека

Полиция Канады: в результате лесных пожаров на юге страны погибли два человека

© Depositphotos.com / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Depositphotos.com / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека погибли в результате лесных пожаров в провинции Манитоба на юге Канады, сообщает королевская конная полиция страны (RCMP).
"Конная полиция города Лак-дю-Боннет (на юге Манитобы - ред.) обнаружила два тела, предположительно, взрослого мужчины и взрослой женщины... RCMP 13 мая была проинформирована, что эти люди оказались в ловушке из-за пожара, однако из-за экстремальных условий сотрудники служб экстренного реагирования не могли добраться до их местоположения вплоть до следующего дня", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале RCMP.
Отмечается, что тела будут отправлены на вскрытие, правоохранители продолжают расследование происшествия.
Американский штат Миннесота и южная часть провинций Манитоба и Онтарио охвачены лесными пожарами - причиной катаклизма, предположительно, стали аномальная жара и повышенная засушливость. Власти Миннесоты привлекли к борьбе с пожарами местную Национальную гвардию, руководство Манитобы и Онтарио проводит принудительную эвакуацию в ряде населенных пунктов.
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