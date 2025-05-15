https://ria.ru/20250515/kan-2017015051.html
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства - РИА Новости, 15.05.2025
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства
Защита "крабового короля" Олега Кана подала в Верховный суд РФ жалобу на приговор по делу об организации убийства бизнесмена, следует из данных суда в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:19:00+03:00
2025-05-15T03:19:00+03:00
2025-05-15T03:34:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана подала в Верховный суд РФ жалобу на приговор по делу об организации убийства бизнесмена, следует из данных суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. В октябре Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор, он вступил в законную силу. "Кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации. Жалоба принята к рассмотрению. Направлено в вышестоящую инстанцию 13 мая", - указано в материалах суда. Отмечено, что жалоба подана адвокатом. Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20250512/prigovor--2016489494.html
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владивосток, великобритания, олег кан, генеральная прокуратура рф
Владивосток, Великобритания, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ
Защита "крабового короля" Кана обжаловала приговор за организацию убийства
Защита Олега Кана обжаловала в Верховном суде приговор за организацию убийства
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Защита "крабового короля" Олега Кана подала в Верховный суд РФ жалобу на приговор по делу об организации убийства бизнесмена, следует из данных суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана
виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке
в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. В октябре Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор, он вступил в законную силу.
"Кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации. Жалоба принята к рассмотрению. Направлено в вышестоящую инстанцию 13 мая", - указано в материалах суда.
Отмечено, что жалоба подана адвокатом.
Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании
. Генпрокуратура
назвала версию о его смерти инсценировкой.