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В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта - РИА Новости, 15.05.2025

В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

2025-05-15T15:53:00+03:00

происшествия

паводки в россии — 2025

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. По данным ведомства, активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района. "Нижняя кромка ледохода наблюдается в 16 километрах ниже населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 683 сантиметра (минус 8 сантиметров за 4 часа) при критических 770 сантиметрах, средний ледоход. Затоплена ВПП Зырянка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250509/ishim-2016096302.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, паводки в россии — 2025, республика саха (якутия)