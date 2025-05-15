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В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта - РИА Новости, 15.05.2025
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15:53 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/jakutija-2017138566.html
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта - РИА Новости, 15.05.2025
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта
Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T15:53:00+03:00
происшествия
паводки в россии — 2025
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. По данным ведомства, активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района. "Нижняя кромка ледохода наблюдается в 16 километрах ниже населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 683 сантиметра (минус 8 сантиметров за 4 часа) при критических 770 сантиметрах, средний ледоход. Затоплена ВПП Зырянка", - говорится в сообщении.
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происшествия, паводки в россии — 2025, республика саха (якутия)
Происшествия, Паводки в России — 2025, Республика Саха (Якутия)
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта

ВПП аэропорта в якутском поселке Зырянка затопило из-за паводка на реке Колыма

© РИА Новости / Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса аэропорта
Взлетно-посадочная полоса аэропорта - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Взлетно-посадочная полоса аэропорта . Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной службы спасения.
По данным ведомства, активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района.
«
"Нижняя кромка ледохода наблюдается в 16 километрах ниже населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 683 сантиметра (минус 8 сантиметров за 4 часа) при критических 770 сантиметрах, средний ледоход. Затоплена ВПП Зырянка", - говорится в сообщении.
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