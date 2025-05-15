https://ria.ru/20250515/jakutija-2017138566.html
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта - РИА Новости, 15.05.2025
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта
Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T15:53:00+03:00
2025-05-15T15:53:00+03:00
происшествия
паводки в россии — 2025
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_112c00b590e78f415e6c0ede3f901b70.jpg
ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Взлетно-посадочную полосу аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затопило из-за паводка на реке Колыма, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. По данным ведомства, активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Верхнеколымского района. "Нижняя кромка ледохода наблюдается в 16 километрах ниже населенного пункта Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 683 сантиметра (минус 8 сантиметров за 4 часа) при критических 770 сантиметрах, средний ледоход. Затоплена ВПП Зырянка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/ishim-2016096302.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26566/92/265669249_126:0:1074:711_1920x0_80_0_0_36c81430051216da11738013772a4879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, паводки в россии — 2025, республика саха (якутия)
Происшествия, Паводки в России — 2025, Республика Саха (Якутия)
В якутской Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта
ВПП аэропорта в якутском поселке Зырянка затопило из-за паводка на реке Колыма