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СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 15.05.2025
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02:51 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html
СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа впервые с марта, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо американского... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:51:00+03:00
2025-05-15T02:51:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа впервые с марта, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо американского Гуманитарного фонда Газы (GHF) израильскому правительству. Ранее в марте Израиль перекрыл поставки гумпомощи в регион. "Правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа", - пишет портал. Отмечается, что GHF начнет работу в Газе до конца мая. По данным Axios, GHF обратился к властям Израиля с просьбой содействовать доставке достаточного количества гумпомощи в Газу, используя существующие механизмы, пока распределительная инфраструктура фонда не заработает в полную силу. Израиль, согласно просьбе, также должен будет определить в северной части региона локации, где разместятся пункты распределения гумпомощи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250418/gaza-2012151723.html
https://ria.ru/20250510/putin-2016241603.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

Axios: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Израиль согласился возобновить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа впервые с марта, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо американского Гуманитарного фонда Газы (GHF) израильскому правительству.
Ранее в марте Израиль перекрыл поставки гумпомощи в регион.
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"Правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа", - пишет портал.
Отмечается, что GHF начнет работу в Газе до конца мая.
По данным Axios, GHF обратился к властям Израиля с просьбой содействовать доставке достаточного количества гумпомощи в Газу, используя существующие механизмы, пока распределительная инфраструктура фонда не заработает в полную силу. Израиль, согласно просьбе, также должен будет определить в северной части региона локации, где разместятся пункты распределения гумпомощи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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