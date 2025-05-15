В Катаре считают, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе
Премьер Катара Аль Тани: Израиль не заинтересован в прекращении конфликта в Газе
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в четверг выразил мнение, что Израиль сигнализирует о своей незаинтересованности в прекращении войны в Газе на фоне нового раунда переговоров с палестинским движением ХАМАС.
Во вторник руководство ХАМАС и cпецпосланник США Стив Уиткофф провели встречу в катарской столице Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению израильских заложников, сообщила египетская газета Shourouk со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник. Днем ранее ХАМАС освободило военнослужащего ЦАХАЛ Идана Александра, имеющего гражданство США. Движение заявило, что приняло решение об освобождении заложника после контактов с американской администрацией.
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Премьер-министр Катара в интервью телеканалу CNN назвал освобождение военнослужащего ЦАХАЛ с гражданством США "прорывом", который в результате может привести к прекращению огня и возобновлению работы гуманитарного коридора в сектор Газа.
"К сожалению, реакцией Израиля на это была массированная бомбардировка на следующий день. При этом они отправили делегацию и заявили, что эта делегация приезжает для переговоров о сделке с заложниками без прекращения войны, что, по сути, посылает сигнал о том, что мы не заинтересованы в переговорах. Это был плохой сигнал, и мы обратили внимание израильтян на эту обеспокоенность, и мы сказали им, что нам нужно участвовать в содержательных переговорах", - заявил он телеканалу.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.