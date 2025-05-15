Рейтинг@Mail.ru
В Катаре считают, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/izrail-2017008937.html
В Катаре считают, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе
В Катаре считают, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе - РИА Новости, 15.05.2025
В Катаре считают, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в четверг выразил мнение, что Израиль сигнализирует о своей незаинтересованности в прекращении войны в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:42:00+03:00
2025-05-15T00:42:00+03:00
в мире
израиль
сша
катар
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902107228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e26571c0a5fe68b3ef43179add60b8c9.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в четверг выразил мнение, что Израиль сигнализирует о своей незаинтересованности в прекращении войны в Газе на фоне нового раунда переговоров с палестинским движением ХАМАС. Во вторник руководство ХАМАС и cпецпосланник США Стив Уиткофф провели встречу в катарской столице Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению израильских заложников, сообщила египетская газета Shourouk со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник. Днем ранее ХАМАС освободило военнослужащего ЦАХАЛ Идана Александра, имеющего гражданство США. Движение заявило, что приняло решение об освобождении заложника после контактов с американской администрацией. Премьер-министр Катара в интервью телеканалу CNN назвал освобождение военнослужащего ЦАХАЛ с гражданством США "прорывом", который в результате может привести к прекращению огня и возобновлению работы гуманитарного коридора в сектор Газа. "К сожалению, реакцией Израиля на это была массированная бомбардировка на следующий день. При этом они отправили делегацию и заявили, что эта делегация приезжает для переговоров о сделке с заложниками без прекращения войны, что, по сути, посылает сигнал о том, что мы не заинтересованы в переговорах. Это был плохой сигнал, и мы обратили внимание израильтян на эту обеспокоенность, и мы сказали им, что нам нужно участвовать в содержательных переговорах", - заявил он телеканалу. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20241109/smi-1982781269.html
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
израиль
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902107228_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_242c56f898031aa9a87c9607ff39f387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, катар, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Катар, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В Катаре считают, что Израиль не заинтересован в прекращении огня в Газе

Премьер Катара Аль Тани: Израиль не заинтересован в прекращении конфликта в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в четверг выразил мнение, что Израиль сигнализирует о своей незаинтересованности в прекращении войны в Газе на фоне нового раунда переговоров с палестинским движением ХАМАС.
Во вторник руководство ХАМАС и cпецпосланник США Стив Уиткофф провели встречу в катарской столице Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению израильских заложников, сообщила египетская газета Shourouk со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник. Днем ранее ХАМАС освободило военнослужащего ЦАХАЛ Идана Александра, имеющего гражданство США. Движение заявило, что приняло решение об освобождении заложника после контактов с американской администрацией.
Сторонники ХАМАС на митинге в честь 10-летия со дня смерти духовного лидера группировки шейха Ахмеда Ясина в городе Газа. 23 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: Катар под давлением США требует от лидеров ХАМАС уехать из страны
9 ноября 2024, 03:19
Премьер-министр Катара в интервью телеканалу CNN назвал освобождение военнослужащего ЦАХАЛ с гражданством США "прорывом", который в результате может привести к прекращению огня и возобновлению работы гуманитарного коридора в сектор Газа.
"К сожалению, реакцией Израиля на это была массированная бомбардировка на следующий день. При этом они отправили делегацию и заявили, что эта делегация приезжает для переговоров о сделке с заложниками без прекращения войны, что, по сути, посылает сигнал о том, что мы не заинтересованы в переговорах. Это был плохой сигнал, и мы обратили внимание израильтян на эту обеспокоенность, и мы сказали им, что нам нужно участвовать в содержательных переговорах", - заявил он телеканалу.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
15 января, 21:57
 
В миреИзраильСШАКатарСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала