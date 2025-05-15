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У заместителей экс-главы свердловской налоговой проходят обыски

У заместителей экс-главы свердловской налоговой проходят обыски - РИА Новости, 15.05.2025

У заместителей экс-главы свердловской налоговой проходят обыски

Обыски проходят у бывших заместителей заочно арестованного экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова по... РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T15:38:00+03:00

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происшествия

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свердловская область

екатеринбург

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Обыски проходят у бывших заместителей заочно арестованного экс-начальника управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова по делу о получении особо крупной взятки, их задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня правоохранительные органы провели обыски у заместителей бывшего главы свердловской налоговой Логинова. В настоящее время они дают признательные показания на своего главаря, который с декабря прошлого года находится в ОАЭ", – сказал собеседник агентства. По его данным, претензии силовиков к Логинову могут быть связаны с уголовным делом экс-главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. "После обысков они поехали на допросы, их задержали и доставили для проведения следственных действий", – отметил источник. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о заочном аресте Логинова на срок два месяца с момента экстрадиции в России. В инстанции уточняли, что ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Месяц назад на сайте МВД России появилась информация, что Логинов объявлен в розыск. Сергей Логинов стал главой свердловского управления ФНС в 2011 году, занимал должность 13 лет.

https://ria.ru/20250513/delo-2016615158.html

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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, федеральная налоговая служба (фнс россии)