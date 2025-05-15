https://ria.ru/20250515/istochnik-2017118343.html

Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми

Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми - РИА Новости, 15.05.2025

Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми

Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, предположительно, поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:03:00+03:00

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пермь

кировский район

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общество

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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, предположительно, поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы без следов насилия. СК возбудил дело по статье об убийстве. Ведется следствие. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения пришла туда вместе с подругой и находилась в сильной степени опьянения. "Сейчас рассматривается версия падания с крыши", - рассказал осведомленный источник. По словам собеседника, предполагается, что в какой-то момент девушка почувствовала недомогание, поднялась на второй этаж здания. Там находится окно, из которого можно выбраться на крышу пристроя.

https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html

https://ria.ru/20250202/devushka-1996868251.html

пермь

кировский район

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пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), общество