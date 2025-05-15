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Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми - РИА Новости, 15.05.2025
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15:03 15.05.2025 (обновлено: 15:04 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017118343.html
Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми
Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми - РИА Новости, 15.05.2025
Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми
Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, предположительно, поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:03:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, предположительно, поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы без следов насилия. СК возбудил дело по статье об убийстве. Ведется следствие. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения пришла туда вместе с подругой и находилась в сильной степени опьянения. "Сейчас рассматривается версия падания с крыши", - рассказал осведомленный источник. По словам собеседника, предполагается, что в какой-то момент девушка почувствовала недомогание, поднялась на второй этаж здания. Там находится окно, из которого можно выбраться на крышу пристроя.
https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html
https://ria.ru/20250202/devushka-1996868251.html
пермь
кировский район
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пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), общество
Пермь, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Источник раскрыл подробности гибели девушки, которую нашли у бара в Перми

Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, упала с крыши

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Девушка, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, предположительно, поднялась на второй этаж здания и оказалась на крыше пристроя, откуда упала, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней местной жительницы без следов насилия. СК возбудил дело по статье об убийстве. Ведется следствие. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения пришла туда вместе с подругой и находилась в сильной степени опьянения.
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"Сейчас рассматривается версия падания с крыши", - рассказал осведомленный источник.
По словам собеседника, предполагается, что в какой-то момент девушка почувствовала недомогание, поднялась на второй этаж здания. Там находится окно, из которого можно выбраться на крышу пристроя.
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ПермьКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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