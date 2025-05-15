"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании
SHOT: город Алькала-де-Гуадаира накрыло ядовитое облако после ЧП на химзаводе
© Getty Images / Europa Press News/Rocio RuzМесто взрыва на химическом заводе в испанском городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. 14 мая 2025 года
© Getty Images / Europa Press News/Rocio Ruz
Место взрыва на химическом заводе в испанском городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. 14 мая 2025 года
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитое облако после взрыва на химическом заводе, пишет Telegram-канал SHOT.
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"Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения", — говорится в публикации.
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Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей.
После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.
Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.
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