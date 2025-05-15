https://ria.ru/20250515/ispaniya-2017036348.html

"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании

"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании - РИА Новости, 15.05.2025

"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании

Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитое облако после взрыва на химическом заводе, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:34:00+03:00

2025-05-15T09:34:00+03:00

2025-05-15T10:32:00+03:00

севилья

в мире

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитое облако после взрыва на химическом заводе, пишет Telegram-канал SHOT."Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения", — говорится в публикации.Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей.После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html

https://ria.ru/20250130/rheinmetall-1996496444.html

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севилья, в мире, испания, происшествия