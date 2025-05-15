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"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании - РИА Новости, 15.05.2025
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09:34 15.05.2025 (обновлено: 10:32 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ispaniya-2017036348.html
"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании
"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании - РИА Новости, 15.05.2025
"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании
Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитое облако после взрыва на химическом заводе, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 15.05.2025
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севилья
в мире
испания
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитое облако после взрыва на химическом заводе, пишет Telegram-канал SHOT."Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения", — говорится в публикации.Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей.После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.
https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html
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севилья, в мире, испания, происшествия
Севилья, В мире, Испания, Происшествия
"Тысячи в зоне поражения". СМИ пишут о масштабной катастрофе в Испании

SHOT: город Алькала-де-Гуадаира накрыло ядовитое облако после ЧП на химзаводе

© Getty Images / Europa Press News/Rocio RuzМесто взрыва на химическом заводе в испанском городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. 14 мая 2025 года
Место взрыва на химическом заводе в испанском городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. 14 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Europa Press News/Rocio Ruz
Место взрыва на химическом заводе в испанском городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. 14 мая 2025 года
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Испанский город Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья накрыло ядовитое облако после взрыва на химическом заводе, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Около 77 000 жителей находятся в зоне поражения", — говорится в публикации.
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Как указали в материале, облако возникло в результате взрыва на заводе компании Plainsur, возгорание произошло в месте хранения растворителей.
После воспламенения химических материалов работники предприятия попытались самостоятельно потушить пожар, но в итоге им было поручено эвакуироваться.
Местные власти попросили жителей города не выходить на улицу и держать окна закрытыми, подчеркнули в публикации.
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