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"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 15.05.2025
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06:08 15.05.2025 (обновлено: 14:50 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ishinger-2017020881.html
"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России
"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 15.05.2025
"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России
У США не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, но и резкий выход Штатов из урегулирования конфликта на Украине может... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:08:00+03:00
2025-05-15T14:50:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
вольфганг ишингер
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У США не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, но и резкий выход Штатов из урегулирования конфликта на Украине может быть воспринят как провал политики американского лидера Дональда Трампа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.&quot;У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно&quot;, — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.При этом, по словам экс-помощника предыдущего американского президента Джо Байдена Эрика Грина, глава Белого дома понимает, что российский лидер имеет четкую позицию и "не играет в мяч".Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм пояснил, что как бы Трамп ни был заинтересован в перезагрузке отношений с Москвой, сначала ему придется разобраться с Украиной и не потерять лицо."Слишком многое поставлено на карту. Да, он (Трамп. — Прим. ред.) все еще может уйти c Украины, но, если он это сделает, это будет выглядеть слишком похоже на провал", — считает эксперт.Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский, в свою очередь, ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг. Вечером в среду Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html
https://ria.ru/20250515/merts-2017010109.html
https://ria.ru/20250515/usloviya-2017013829.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, вольфганг ишингер
В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вольфганг Ишингер
"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России

FT: США не смогли очаровать Россию в попытке добиться прекращения огня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У США не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, но и резкий выход Штатов из урегулирования конфликта на Украине может быть воспринят как провал политики американского лидера Дональда Трампа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
«

"У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно", — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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12 мая, 19:03
При этом, по словам экс-помощника предыдущего американского президента Джо Байдена Эрика Грина, глава Белого дома понимает, что российский лидер имеет четкую позицию и "не играет в мяч".
Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм пояснил, что как бы Трамп ни был заинтересован в перезагрузке отношений с Москвой, сначала ему придется разобраться с Украиной и не потерять лицо.
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"Слишком многое поставлено на карту. Да, он (Трамп. — Прим. ред.) все еще может уйти c Украины, но, если он это сделает, это будет выглядеть слишком похоже на провал", — считает эксперт.
Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
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Зеленский, в свою очередь, ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Вечером в среду Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.
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