"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России
FT: США не смогли очаровать Россию в попытке добиться прекращения огня
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У США не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, но и резкий выход Штатов из урегулирования конфликта на Украине может быть воспринят как провал политики американского лидера Дональда Трампа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
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"У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно", — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
При этом, по словам экс-помощника предыдущего американского президента Джо Байдена Эрика Грина, глава Белого дома понимает, что российский лидер имеет четкую позицию и "не играет в мяч".
Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм пояснил, что как бы Трамп ни был заинтересован в перезагрузке отношений с Москвой, сначала ему придется разобраться с Украиной и не потерять лицо.
"Слишком многое поставлено на карту. Да, он (Трамп. — Прим. ред.) все еще может уйти c Украины, но, если он это сделает, это будет выглядеть слишком похоже на провал", — считает эксперт.
Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский, в свою очередь, ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Вечером в среду Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.