https://ria.ru/20250515/ishinger-2017020881.html

"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России

"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 15.05.2025

"Похоже на провал": в Британии неожиданно высказались о России

У США не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, но и резкий выход Штатов из урегулирования конфликта на Украине может... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T06:08:00+03:00

2025-05-15T06:08:00+03:00

2025-05-15T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У США не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях, но и резкий выход Штатов из урегулирования конфликта на Украине может быть воспринят как провал политики американского лидера Дональда Трампа, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов."У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно", — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.При этом, по словам экс-помощника предыдущего американского президента Джо Байдена Эрика Грина, глава Белого дома понимает, что российский лидер имеет четкую позицию и "не играет в мяч".Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм пояснил, что как бы Трамп ни был заинтересован в перезагрузке отношений с Москвой, сначала ему придется разобраться с Украиной и не потерять лицо."Слишком многое поставлено на карту. Да, он (Трамп. — Прим. ред.) все еще может уйти c Украины, но, если он это сделает, это будет выглядеть слишком похоже на провал", — считает эксперт.Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский, в свою очередь, ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг. Вечером в среду Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html

https://ria.ru/20250515/merts-2017010109.html

https://ria.ru/20250515/usloviya-2017013829.html

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017016949.html

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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, вольфганг ишингер