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Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г - РИА Новости, 15.05.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
10:52 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/irkutsk-2017053840.html
Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г
Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г - РИА Новости, 15.05.2025
Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г
Разработку предпроектной документации аэропорта Иркутск-Новый, который разместится за чертой города, планируется начать в 2025 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:52:00+03:00
2025-05-15T10:52:00+03:00
иркутская область
иркутская область
усть-кут
киренск
игорь кобзев
валентин иванов
андрей мартиросов
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Разработку предпроектной документации аэропорта Иркутск-Новый, который разместится за чертой города, планируется начать в 2025 году, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подготовку к строительству международного аэропорта Иркутск-Новый на площадке "Ключевая" и ремонтам аэропортов Усть-Кута и Киренска обсудили на встрече в Министерстве транспорта РФ. Участие в ней приняли первый заместитель министра Валентин Иванов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, владелец аэропорта Усть-Кута, генеральный директор и председатель правления ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, главный управляющий директор ООО "Иркутская нефтяная компания" Яков Гинзбург и первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. "Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в этом году. Проведение этих работ даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений", – сообщил Игорь Кобзев. Строительство аэропорта Иркутск-Новый на площадке, расположенной в Ангарском и частично в Шелеховском районах Приангарья, включено в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" национального проекта "Эффективная транспортная система" на период 2028-2030 годы. В этот проект входит проведение работ в аэропорту Киренска. Его собственник – ФГУП "Киренское авиационное предприятие" - проходит процедуру банкротства, оператором аэродрома является ООО "Аэропорт Киренск". Сейчас решается вопрос передачи мест стоянок воздушных судов из частной в федеральную собственность. Участники встречи обсудили подготовку к разработке предпроектной документации. Важной ее частью является восстановление водозащитных сооружений для исключения подтопления взлетно-посадочной полосы. Также на встрече рассмотрели вопрос капитального ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута, которая находится в федеральной собственности. Сейчас идёт разработка проектной документации. Работы включены в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Начать их планируется после утверждения документации в Главгосэкспертизе.
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иркутская область, усть-кут, киренск, игорь кобзев, валентин иванов, андрей мартиросов, министерство транспорта рф (минтранс россии), иркутская нефтяная компания, главгосэкспертиза
Иркутская область, Иркутская область, Усть-Кут, Киренск, Игорь Кобзев, Валентин Иванов, Андрей Мартиросов, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Иркутская нефтяная компания, Главгосэкспертиза

Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г

© Depositphotos.com / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Разработку предпроектной документации аэропорта Иркутск-Новый, который разместится за чертой города, планируется начать в 2025 году, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Подготовку к строительству международного аэропорта Иркутск-Новый на площадке "Ключевая" и ремонтам аэропортов Усть-Кута и Киренска обсудили на встрече в Министерстве транспорта РФ. Участие в ней приняли первый заместитель министра Валентин Иванов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, владелец аэропорта Усть-Кута, генеральный директор и председатель правления ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, главный управляющий директор ООО "Иркутская нефтяная компания" Яков Гинзбург и первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
"Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в этом году. Проведение этих работ даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений", – сообщил Игорь Кобзев.
Строительство аэропорта Иркутск-Новый на площадке, расположенной в Ангарском и частично в Шелеховском районах Приангарья, включено в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" национального проекта "Эффективная транспортная система" на период 2028-2030 годы. В этот проект входит проведение работ в аэропорту Киренска. Его собственник – ФГУП "Киренское авиационное предприятие" - проходит процедуру банкротства, оператором аэродрома является ООО "Аэропорт Киренск". Сейчас решается вопрос передачи мест стоянок воздушных судов из частной в федеральную собственность. Участники встречи обсудили подготовку к разработке предпроектной документации. Важной ее частью является восстановление водозащитных сооружений для исключения подтопления взлетно-посадочной полосы.
Также на встрече рассмотрели вопрос капитального ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута, которая находится в федеральной собственности. Сейчас идёт разработка проектной документации. Работы включены в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Начать их планируется после утверждения документации в Главгосэкспертизе.
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Иркутская областьИркутская областьУсть-КутКиренскИгорь КобзевВалентин ИвановАндрей МартиросовМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Иркутская нефтяная компанияГлавгосэкспертиза
 
 
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