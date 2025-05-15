https://ria.ru/20250515/irkutsk-2017053840.html

Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г

Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г - РИА Новости, 15.05.2025

Подготовку предпроектных документов аэропорта Иркутск-Новый начнут в 2025 г

Разработку предпроектной документации аэропорта Иркутск-Новый, который разместится за чертой города, планируется начать в 2025 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:52:00+03:00

2025-05-15T10:52:00+03:00

2025-05-15T10:52:00+03:00

иркутская область

иркутская область

усть-кут

киренск

игорь кобзев

валентин иванов

андрей мартиросов

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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ИРКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Разработку предпроектной документации аэропорта Иркутск-Новый, который разместится за чертой города, планируется начать в 2025 году, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подготовку к строительству международного аэропорта Иркутск-Новый на площадке "Ключевая" и ремонтам аэропортов Усть-Кута и Киренска обсудили на встрече в Министерстве транспорта РФ. Участие в ней приняли первый заместитель министра Валентин Иванов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, владелец аэропорта Усть-Кута, генеральный директор и председатель правления ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, главный управляющий директор ООО "Иркутская нефтяная компания" Яков Гинзбург и первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. "Наиболее крупным объектом, к реализации которого мы готовимся приступить, является строительство аэропорта Иркутск-Новый за чертой города. На встрече обсудили подготовку к началу разработки предпроектной документации, к которой планируется приступить в этом году. Проведение этих работ даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений", – сообщил Игорь Кобзев. Строительство аэропорта Иркутск-Новый на площадке, расположенной в Ангарском и частично в Шелеховском районах Приангарья, включено в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" национального проекта "Эффективная транспортная система" на период 2028-2030 годы. В этот проект входит проведение работ в аэропорту Киренска. Его собственник – ФГУП "Киренское авиационное предприятие" - проходит процедуру банкротства, оператором аэродрома является ООО "Аэропорт Киренск". Сейчас решается вопрос передачи мест стоянок воздушных судов из частной в федеральную собственность. Участники встречи обсудили подготовку к разработке предпроектной документации. Важной ее частью является восстановление водозащитных сооружений для исключения подтопления взлетно-посадочной полосы. Также на встрече рассмотрели вопрос капитального ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута, которая находится в федеральной собственности. Сейчас идёт разработка проектной документации. Работы включены в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Начать их планируется после утверждения документации в Главгосэкспертизе.

https://ria.ru/20250313/fermery-2004807835.html

иркутская область

усть-кут

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иркутская область, усть-кут, киренск, игорь кобзев, валентин иванов, андрей мартиросов, министерство транспорта рф (минтранс россии), иркутская нефтяная компания, главгосэкспертиза