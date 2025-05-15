Reuters сообщил, когда Иран может начать поставлять уран за границу
Reuters: Иран будет поставлять уран за границу, только если США снимут санкции
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только если США снимут санкции, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Тегерана.
"Иран будет поставлять высокообогащенный уран за границу, только если США "действительно и проверяемо" снимут санкции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленное иранское официальное лицо.
Кроме того, собеседник агентства заявил, что Тегеран не получал никаких свежих предложений со стороны Вашингтона касательно решения разногласий, возникших в ходе обсуждения ядерной сделки.
При этом в четверг портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа передала Ирану предложение по ядерной сделке во время четвертого раунда переговоров.
Ранее в четверг Трамп заявил, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, и выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс.
Президент Трамп и до этого выражал уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
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