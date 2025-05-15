https://ria.ru/20250515/iran-2017039576.html

Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной

Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной - РИА Новости, 15.05.2025

Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной

Полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран вступило в силу с 15 мая, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:57:00+03:00

2025-05-15T09:57:00+03:00

2025-05-15T09:59:00+03:00

иран

россия

евразийский экономический союз

всемирная торговая организация (вто)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран вступило в силу с 15 мая, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).В "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ предприниматели могут найти видео-гайд с полным разбором нового режима торговли с Ираном."Со вступлением соглашения о свободной торговле в силу практически все товары, произведенные в России, будут иметь уникальные условия доступа на иранский рынок. Соглашение открывает новые возможности для развития торговли, реализации совместных проектов и развития торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Там добавляется, что помимо устранения ввозных таможенных пошлин, участники соглашения договорились о неприменении количественных ограничений на ввоз товаров, а также об упрощении и ускорении таможенных процедур, понятных и предсказуемых правилах в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных, антидемпинговых мер.Договоренности в этих и других областях торгового регулирования более амбициозные, чем правила ВТО, членом которой Иран не является."Переход на режим свободной торговли, формирование прозрачного и предсказуемого режима торговли с Ираном - ключевой шаг для развития долгосрочного, взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном, который органично вписывается в стратегический характер партнерства между нашими странами. С 2019 года, в условиях действия временного торгового соглашения с Ираном, торговля с Ираном практически удвоилась. Есть все основания говорить о перспективах повторного удвоения объемов торговли и, что немаловажно, ее диверсификации", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский, его слова приводятся в сообщении."Достигнутое соглашение, уверен, открывает новые точки для наращивания экспортных поставок, а новый материал в "Базе знаний" поможет российским экспортерам лучше узнать, как воспользоваться новыми возможностями, реализовать свой потенциал на перспективном, емком рынке Ирана", - привели в сообщении комментарий директора по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артура Завьялова.

https://ria.ru/20250514/rets-2016927388.html

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иран, россия, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто), российский экспортный центр (рэц), экономика