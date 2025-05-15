Рейтинг@Mail.ru
Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 15.05.2025 (обновлено: 09:59 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/iran-2017039576.html
Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной
Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной - РИА Новости, 15.05.2025
Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной
Полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран вступило в силу с 15 мая, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:57:00+03:00
2025-05-15T09:59:00+03:00
иран
россия
евразийский экономический союз
всемирная торговая организация (вто)
российский экспортный центр (рэц)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран вступило в силу с 15 мая, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).В "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ предприниматели могут найти видео-гайд с полным разбором нового режима торговли с Ираном."Со вступлением соглашения о свободной торговле в силу практически все товары, произведенные в России, будут иметь уникальные условия доступа на иранский рынок. Соглашение открывает новые возможности для развития торговли, реализации совместных проектов и развития торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.Там добавляется, что помимо устранения ввозных таможенных пошлин, участники соглашения договорились о неприменении количественных ограничений на ввоз товаров, а также об упрощении и ускорении таможенных процедур, понятных и предсказуемых правилах в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных, антидемпинговых мер.Договоренности в этих и других областях торгового регулирования более амбициозные, чем правила ВТО, членом которой Иран не является."Переход на режим свободной торговли, формирование прозрачного и предсказуемого режима торговли с Ираном - ключевой шаг для развития долгосрочного, взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном, который органично вписывается в стратегический характер партнерства между нашими странами. С 2019 года, в условиях действия временного торгового соглашения с Ираном, торговля с Ираном практически удвоилась. Есть все основания говорить о перспективах повторного удвоения объемов торговли и, что немаловажно, ее диверсификации", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский, его слова приводятся в сообщении."Достигнутое соглашение, уверен, открывает новые точки для наращивания экспортных поставок, а новый материал в "Базе знаний" поможет российским экспортерам лучше узнать, как воспользоваться новыми возможностями, реализовать свой потенциал на перспективном, емком рынке Ирана", - привели в сообщении комментарий директора по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артура Завьялова.
https://ria.ru/20250514/rets-2016927388.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто), российский экспортный центр (рэц), экономика
Иран, Россия, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация (ВТО), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

Торговля ЕАЭС с Ираном стала беспошлинной

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран вступило в силу с 15 мая, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
В "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ предприниматели могут найти видео-гайд с полным разбором нового режима торговли с Ираном.
"Со вступлением соглашения о свободной торговле в силу практически все товары, произведенные в России, будут иметь уникальные условия доступа на иранский рынок. Соглашение открывает новые возможности для развития торговли, реализации совместных проектов и развития торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что помимо устранения ввозных таможенных пошлин, участники соглашения договорились о неприменении количественных ограничений на ввоз товаров, а также об упрощении и ускорении таможенных процедур, понятных и предсказуемых правилах в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных, антидемпинговых мер.
Договоренности в этих и других областях торгового регулирования более амбициозные, чем правила ВТО, членом которой Иран не является.
"Переход на режим свободной торговли, формирование прозрачного и предсказуемого режима торговли с Ираном - ключевой шаг для развития долгосрочного, взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном, который органично вписывается в стратегический характер партнерства между нашими странами. С 2019 года, в условиях действия временного торгового соглашения с Ираном, торговля с Ираном практически удвоилась. Есть все основания говорить о перспективах повторного удвоения объемов торговли и, что немаловажно, ее диверсификации", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский, его слова приводятся в сообщении.
"Достигнутое соглашение, уверен, открывает новые точки для наращивания экспортных поставок, а новый материал в "Базе знаний" поможет российским экспортерам лучше узнать, как воспользоваться новыми возможностями, реализовать свой потенциал на перспективном, емком рынке Ирана", - привели в сообщении комментарий директора по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артура Завьялова.
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки АО РЭЦ Исрафил Али-Заде - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
РЭЦ назвал перспективные направления экспорта в страны Ближнего Востока
14 мая, 16:48
 
ИранРоссияЕвразийский экономический союзВсемирная торговая организация (ВТО)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала