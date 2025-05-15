https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США - РИА Новости, 15.05.2025
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:30:00+03:00
2025-05-15T02:30:00+03:00
2025-05-15T02:30:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али шамхани
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики, сообщает американский телеканал NBC. "Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций... Шамхани... заявил, что Иран возьмет на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана, которой может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для использования в гражданских целях, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс, в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана", - сообщает телеканал. На вопрос телеканала, согласится ли Иран подписать соглашение "сегодня", если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил утвердительно.
https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), али шамхани, дональд трамп, nbc
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Шамхани, Дональд Трамп, NBC
В Иране назвали условие для ядерной сделки с США
NBC: Иран готов подписать ядерную сделку с США в обмен на отмену санкций