https://ria.ru/20250515/iran-2017013149.html

В Иране назвали условие для ядерной сделки с США

В Иране назвали условие для ядерной сделки с США - РИА Новости, 15.05.2025

В Иране назвали условие для ядерной сделки с США

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T02:30:00+03:00

2025-05-15T02:30:00+03:00

2025-05-15T02:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с США и, в частности, взять на себя обязательство избавиться от запасов высокообогащенного "оружейного" урана в обмен на отмену всех экономических санкций против исламской республики, сообщает американский телеканал NBC. "Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций... Шамхани... заявил, что Иран возьмет на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от всех своих запасов высокообогащенного урана, которой может быть использован в качестве оружия, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для использования в гражданских целях, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс, в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана", - сообщает телеканал. На вопрос телеканала, согласится ли Иран подписать соглашение "сегодня", если эти условия будут выполнены, Шамхани ответил утвердительно.

https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), али шамхани, дональд трамп, nbc