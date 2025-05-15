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МИД отреагировал на договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 15.05.2025
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11:37 15.05.2025 (обновлено: 11:47 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/indiya-2017066229.html
МИД отреагировал на договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном
МИД отреагировал на договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 15.05.2025
МИД отреагировал на договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном
Россия приветствует договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном, надеется на долгосрочную нормализацию ситуации, заявила официальный представитель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:37:00+03:00
2025-05-15T11:47:00+03:00
в мире
индия
пакистан
россия
обострение отношений индии и пакистана
мария захарова
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия приветствует договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном, надеется на долгосрочную нормализацию ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы приветствуем достигнутую договоренность о деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом, надеемся, что наметившаяся нормализация ситуации будет носить долгосрочный и устойчивый характер, видим в этом важнейшее условие обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и рассчитываем, что вовлеченные стороны и дальше будут проявлять сдержанность и не допустят нового обострения обстановки", - сказала Захарова в ходе брифинга.Официальный представитель МИД добавила, что Россия последовательно выступает за возобновление диалога и повышение уровня взаимного доверия между Индией и Пакистаном."Мы призываем оба государства к урегулированию имеющихся между ними разногласий политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе", - заключила Захарова.Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже индийская армия, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250513/oruzhie-2016712882.html
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в мире, индия, пакистан, россия, обострение отношений индии и пакистана, мария захарова, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Россия, Обострение отношений Индии и Пакистана, Мария Захарова, Операция Синдур в Пакистане
МИД отреагировал на договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном

МИД России поддержал договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия приветствует договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном, надеется на долгосрочную нормализацию ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы приветствуем достигнутую договоренность о деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом, надеемся, что наметившаяся нормализация ситуации будет носить долгосрочный и устойчивый характер, видим в этом важнейшее условие обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и рассчитываем, что вовлеченные стороны и дальше будут проявлять сдержанность и не допустят нового обострения обстановки", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Официальный представитель МИД добавила, что Россия последовательно выступает за возобновление диалога и повышение уровня взаимного доверия между Индией и Пакистаном.
"Мы призываем оба государства к урегулированию имеющихся между ними разногласий политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе", - заключила Захарова.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже индийская армия, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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В миреИндияПакистанРоссияОбострение отношений Индии и ПакистанаМария ЗахароваОперация Синдур в Пакистане
 
 
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