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Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая - РИА Новости, 15.05.2025
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17:47 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/indija-2017176169.html
Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая
Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая
Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:47:00+03:00
2025-05-15T17:47:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Выступая в парламенте, Дар сказал, что договоренность была достигнута во время нового телефонного разговора командующих военными операциями двух стран 14 мая. Он напомнил, что первый такой разговор прошел 10 мая. "Во время разговора командующих военными операциями прекращение огня было продлено до 12 мая. Когда командующие снова поговорили 12 мая, прекращение огня было продлено до 14 мая. Дальнейшие переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая", — сообщил заместитель премьера страны верхней палате парламента Пакистана. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана . В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250514/posolstvo-2016795610.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая

Дар: Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
Выступая в парламенте, Дар сказал, что договоренность была достигнута во время нового телефонного разговора командующих военными операциями двух стран 14 мая. Он напомнил, что первый такой разговор прошел 10 мая.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Пакистан объявил чиновника верховной комиссии Индии персоной нон грата
14 мая, 06:17
"Во время разговора командующих военными операциями прекращение огня было продлено до 12 мая. Когда командующие снова поговорили 12 мая, прекращение огня было продлено до 14 мая. Дальнейшие переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая", — сообщил заместитель премьера страны верхней палате парламента Пакистана.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана . В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
МИД Индии рассказал, почему Пакистан прекратил стрельбу
13 мая, 16:31
 
В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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