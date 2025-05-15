https://ria.ru/20250515/ii-2017201403.html
Глава Минцифры рассказал о развитии ИИ в России
Глава Минцифры рассказал о развитии ИИ в России - РИА Новости, 15.05.2025
Глава Минцифры рассказал о развитии ИИ в России
Технологии искусственного интеллекта уже поменяли некоторые сферы в России, среди них - видеонаблюдение и медицина, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:37:00+03:00
2025-05-15T19:37:00+03:00
2025-05-15T19:37:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта уже поменяли некоторые сферы в России, среди них - видеонаблюдение и медицина, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Уже поменял видеонаблюдение, это, мне кажется, все чувствует. Видеонаблюдение с распознаванием номеров, с распознаванием лиц. Мы видим, как падают показатели преступности в крупных мегаполисах, где эти технологии развиваются", - сказал Шадаев во время выступления на церемонии объявления и награждения победителей премии искусственного интеллекта AI Awards 2025. "Медицина. Очень много успешных кейсов - и ковид это показал - где ИИ может реально помочь врачу в постановке диагноза, убрать рутину, минимизировать количество ошибок", - добавил министр. Третьим направлением, которое назвал Шадаев, стала борьба с кибермошенничеством - искусственный интеллект уже может успешно помогать в пресечении таких преступлений. "Это направление, по которому, по крайней мере перед нами, стоит задача, чтобы мы достаточно быстро подготовились там", - отметил глава Минцифры.
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017164737.html
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общество, технологии, россия, максут шадаев
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев
Глава Минцифры рассказал о развитии ИИ в России
Шадаев: ИИ уже поменял сферу медицины и видеонаблюдение в России