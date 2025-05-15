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Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина - РИА Новости, 15.05.2025
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22:51 15.05.2025 (обновлено: 23:40 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ibragim-2017233218.html
Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина
Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина - РИА Новости, 15.05.2025
Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что испугался реакции своей жены на его ответ президенту России Владимиру Путину, когда тот загадал загадку о... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:51:00+03:00
2025-05-15T23:40:00+03:00
малайзия
россия
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
мгимо
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ДЖАКАРТА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что испугался реакции своей жены на его ответ президенту России Владимиру Путину, когда тот загадал загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры Путина с Ибрагимом. Во время встречи Путин загадал ему загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля. По словам российского лидера, зарубежный коллега, практически не задумываясь, ответил, что этот трон — для второй жены царя. Президент России добавил, что ответ премьер-министра Малайзии — это ответ настоящего мусульманина. "Когда мы шли на пресс-конференцию, (Владимир Путин. — Прим. ред.) тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. &lt;…&gt; Он рассказал ее, и, конечно же, она стала "вирусной". И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена", — рассказал премьер-министр во время лекции в МГИМО. Позже Путин признался ему, что "редко шутит на публике", добавил Ибрагим. "Я, конечно, очень рад, что у нас сложились очень продуктивные и доверительные отношения, что мы можем быть настоящими большими друзьями. Поэтому я надеюсь на хорошее будущее для Российской Федерации и Малайзии, и, конечно, я поделюсь этим со своими коллегами в АСЕАН", — отметил политик.
https://ria.ru/20250515/mgimo-2017230409.html
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малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), мгимо
Малайзия, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), МГИМО
Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина

Премьер Малайзии Ибрагим испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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ДЖАКАРТА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что испугался реакции своей жены на его ответ президенту России Владимиру Путину, когда тот загадал загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры Путина с Ибрагимом. Во время встречи Путин загадал ему загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля. По словам российского лидера, зарубежный коллега, практически не задумываясь, ответил, что этот трон — для второй жены царя. Президент России добавил, что ответ премьер-министра Малайзии — это ответ настоящего мусульманина.
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"Когда мы шли на пресс-конференцию, (Владимир Путин. — Прим. ред.) тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. <…> Он рассказал ее, и, конечно же, она стала "вирусной". И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена", — рассказал премьер-министр во время лекции в МГИМО.
Позже Путин признался ему, что "редко шутит на публике", добавил Ибрагим.
"Я, конечно, очень рад, что у нас сложились очень продуктивные и доверительные отношения, что мы можем быть настоящими большими друзьями. Поэтому я надеюсь на хорошее будущее для Российской Федерации и Малайзии, и, конечно, я поделюсь этим со своими коллегами в АСЕАН", — отметил политик.
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МалайзияРоссияВладимир ПутинАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)МГИМО
 
 
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