https://ria.ru/20250515/ibragim-2017233218.html

Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина

Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина - РИА Новости, 15.05.2025

Премьер Малайзии испугался реакции жены на его ответ на загадку Путина

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что испугался реакции своей жены на его ответ президенту России Владимиру Путину, когда тот загадал загадку о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:51:00+03:00

2025-05-15T22:51:00+03:00

2025-05-15T23:40:00+03:00

малайзия

россия

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

мгимо

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ДЖАКАРТА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что испугался реакции своей жены на его ответ президенту России Владимиру Путину, когда тот загадал загадку о предназначении третьего трона в Андреевском зале Кремля. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом. В среду прошли переговоры Путина с Ибрагимом. Во время встречи Путин загадал ему загадку о том, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале Кремля. По словам российского лидера, зарубежный коллега, практически не задумываясь, ответил, что этот трон — для второй жены царя. Президент России добавил, что ответ премьер-министра Малайзии — это ответ настоящего мусульманина. "Когда мы шли на пресс-конференцию, (Владимир Путин. — Прим. ред.) тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. <…> Он рассказал ее, и, конечно же, она стала "вирусной". И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена", — рассказал премьер-министр во время лекции в МГИМО. Позже Путин признался ему, что "редко шутит на публике", добавил Ибрагим. "Я, конечно, очень рад, что у нас сложились очень продуктивные и доверительные отношения, что мы можем быть настоящими большими друзьями. Поэтому я надеюсь на хорошее будущее для Российской Федерации и Малайзии, и, конечно, я поделюсь этим со своими коллегами в АСЕАН", — отметил политик.

https://ria.ru/20250515/mgimo-2017230409.html

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малайзия, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), мгимо