https://ria.ru/20250515/husnullin-2017060215.html

Хуснуллин рассказал о развитии отношений России и мусульманских стран

Хуснуллин рассказал о развитии отношений России и мусульманских стран - РИА Новости, 15.05.2025

Хуснуллин рассказал о развитии отношений России и мусульманских стран

Укрепление взаимного доверия стало фундаментом для развития отношений между Россией и мусульманскими странами, товарооборот со странами Организации исламского... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:12:00+03:00

2025-05-15T11:12:00+03:00

2025-05-15T12:24:00+03:00

республика татарстан

россия

узбекистан

туркмения

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017072566_0:147:3084:1882_1920x0_80_0_0_6aedb4cb1a2946cec72c7e79bcc3269c.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Укрепление взаимного доверия стало фундаментом для развития отношений между Россией и мусульманскими странами, товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества за последние четыре года вырос на 44%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Главный слоган мероприятия сформулирован как доверие и сотрудничество. И это не случайно. Именно укрепление взаимного доверия стало фундаментом, на котором сегодня строятся отношения между Россией и мусульманскими странами. Доверие является ключевым фактором развития нашего партнерства, которое охватывает все аспекты многогранного сотрудничества и перерастает в прочное стратегическое партнерство", - сказал Хуснуллин на официальном открытии ХVI международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" и выставки Russia Halal Expo. По словам Хуснуллина, масштаб мероприятия, количество и представительство участников, широкая география стран говорят о том, что Россию и исламские государства объединяют не только общие интересы, но и глубокое уважение друг к другу. "За последние четыре года товарооборот (со странами ОИС - ред.) вырос на 44%. Также стимулирует экономический рост и создает новые перспективы для партнерства туризм. За последние пять лет количество туристических поездок между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества увеличилось на 26%. При этом количество туристов выросло в 2,5 раза", - добавил вице-премьер. Russia Halal Expo является крупнейшей в России международной выставкой инвестиционных и инфраструктурных проектов. Площадка позволяет участникам не только презентовать продукцию, но и налаживать деловые связи с бизнесменами, инвесторами и представителями органов власти из разных стран, выходить на новые рынки. Всего в выставочной экспозиции Russia Halal Expo 2025 года представлено 54 стенда, участвуют 12 стран, в том числе Узбекистан, Туркмения, Турция, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Киргизия, Бахрейн, Сенегал и другие. Также на выставке представлены 11 российских регионов: Татарстан, Москва, Кировская область, Мордовия, ДНР, Вологодская, Пензенская, Архангельская, Нижегородская, Астраханская области, Карачаево-Черкессия. ХVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250514/lavrov-2016834664.html

https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007557977.html

россия

узбекистан

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, узбекистан, туркмения, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества