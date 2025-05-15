https://ria.ru/20250515/gurov-2017217403.html

В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества

В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025

В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества

Международное молодежное сотрудничество развивается, несмотря на усилия западных стран, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:00:00+03:00

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россия

григорий гуров

мария захарова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международное молодежное сотрудничество развивается, несмотря на усилия западных стран, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. В апреле и мае Росмолодежь провела акцию "Мы за чистоту" и блог-тур, в котором приняли участие свыше 30 иностранных блогеров из 19 стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг в ходе брифинга отметила работу этих акций и назвала прекрасным факт развития международного молодежного взаимодействия. "Действительно, акции, приуроченные к 9 Мая, обрели глобальный размах. А международное молодёжное сотрудничество, как подчеркнула Мария Владимировна, развивается, несмотря на искусственные преграды, создаваемые правительствами западных стран", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи также назвал объединение молодых людей вокруг идей уважения Героев Второй мировой войны и сохранения общей исторической памяти безусловным приоритетом организации. "Вместе с активистами и партнёрами дирекции Всемирного фестиваля молодёжи за рубежом продолжим работу по восстановлению монументов, пришедших в запустение либо повреждённых вандалами", - отметил Гуров.

https://ria.ru/20250322/donetsk-2006690172.html

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россия, григорий гуров, мария захарова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире