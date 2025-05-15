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В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025
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21:00 15.05.2025 (обновлено: 21:01 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/gurov-2017217403.html
В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества
В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества - РИА Новости, 15.05.2025
В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества
Международное молодежное сотрудничество развивается, несмотря на усилия западных стран, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:00:00+03:00
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россия
григорий гуров
мария захарова
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международное молодежное сотрудничество развивается, несмотря на усилия западных стран, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. В апреле и мае Росмолодежь провела акцию "Мы за чистоту" и блог-тур, в котором приняли участие свыше 30 иностранных блогеров из 19 стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг в ходе брифинга отметила работу этих акций и назвала прекрасным факт развития международного молодежного взаимодействия. "Действительно, акции, приуроченные к 9 Мая, обрели глобальный размах. А международное молодёжное сотрудничество, как подчеркнула Мария Владимировна, развивается, несмотря на искусственные преграды, создаваемые правительствами западных стран", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи также назвал объединение молодых людей вокруг идей уважения Героев Второй мировой войны и сохранения общей исторической памяти безусловным приоритетом организации. "Вместе с активистами и партнёрами дирекции Всемирного фестиваля молодёжи за рубежом продолжим работу по восстановлению монументов, пришедших в запустение либо повреждённых вандалами", - отметил Гуров.
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россия, григорий гуров, мария захарова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире
Россия, Григорий Гуров, Мария Захарова, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире
В Росмолодежи заявили о развитии международного сотрудничества

Глава Росмолодежи Гуров: сотрудничество развивается, несмотря на усилия Запада

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международное молодежное сотрудничество развивается, несмотря на усилия западных стран, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В апреле и мае Росмолодежь провела акцию "Мы за чистоту" и блог-тур, в котором приняли участие свыше 30 иностранных блогеров из 19 стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг в ходе брифинга отметила работу этих акций и назвала прекрасным факт развития международного молодежного взаимодействия.
"Действительно, акции, приуроченные к 9 Мая, обрели глобальный размах. А международное молодёжное сотрудничество, как подчеркнула Мария Владимировна, развивается, несмотря на искусственные преграды, создаваемые правительствами западных стран", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Глава Росмолодежи также назвал объединение молодых людей вокруг идей уважения Героев Второй мировой войны и сохранения общей исторической памяти безусловным приоритетом организации.
"Вместе с активистами и партнёрами дирекции Всемирного фестиваля молодёжи за рубежом продолжим работу по восстановлению монументов, пришедших в запустение либо повреждённых вандалами", - отметил Гуров.
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке
22 марта, 18:46
 
РоссияГригорий ГуровМария ЗахароваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В мире
 
 
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