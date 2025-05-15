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Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск"
Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск" - РИА Новости, 15.05.2025
Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск"
Депутаты Орловского областного совета сформировали и отправили гуманитарную помощь бойцам, служащим в добровольческой бригаде "БАРС-Курск", сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:47:00+03:00
2025-05-15T11:47:00+03:00
2025-05-15T11:47:00+03:00
надежные люди
курская область
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гуманитарная помощь
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета сформировали и отправили гуманитарную помощь бойцам, служащим в добровольческой бригаде "БАРС-Курск", сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Орловский областной совет направил гуманитарный груз бойцам добровольческой бригады "БАРС-Курск". Накануне посылки бойцам и весточки из дома землякам передали председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский и депутат областного совета Ирина Пашкова", – говорится в сообщении. Груз, как уточняется, сформирован по заявкам военнослужащих при поддержке депутатов областного совета от фракции партии "Единая Россия". "Бойцы бригады "БАРС-Курск" сегодня являются важным звеном защиты приграничных территорий нашей страны. Ежедневно они контролируют спокойствие жителей Курской области, помогают войскам ВС РФ в борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, а также содействуют работе ПВО. В составе бригады служат представители разных регионов страны, в том числе и наши земляки-орловцы. Поддержка фронта, в частности, таких приграничных подразделений, сегодня является приоритетом в работе депутатского корпуса", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого процитировала пресс-служба. Отмечается, что в рамках поездки Музалевский вручил медаль регионального парламента "За самоотверженность и патриотизм" депутату облсовета Максиму Лагутину, который защищает Родину в составе бригады "БАРС-Курск" с ноября 2024 года и является заместителем командира батальона. После передачи груза депутаты обсудили с командиром бригады дальнейшее взаимодействие по обеспечению бойцов всем необходимым в рамках гуманитарной миссии.
https://ria.ru/20250514/lgoty-2016840486.html
https://ria.ru/20250513/pomosch-2016672076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы рф, гуманитарная помощь
Надежные люди, Курская область, Вооруженные силы РФ, Гуманитарная помощь
Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск"
Орловские депутаты направили гуманитарную помощь бойцам бригады "БАРС-Курск"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета сформировали и отправили гуманитарную помощь бойцам, служащим в добровольческой бригаде "БАРС-Курск", сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Орловский областной совет направил гуманитарный груз бойцам добровольческой бригады "БАРС-Курск". Накануне посылки бойцам и весточки из дома землякам передали председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский и депутат областного совета Ирина Пашкова", – говорится в сообщении.
Груз, как уточняется, сформирован по заявкам военнослужащих при поддержке депутатов областного совета от фракции партии "Единая Россия".
"Бойцы бригады "БАРС-Курск" сегодня являются важным звеном защиты приграничных территорий нашей страны. Ежедневно они контролируют спокойствие жителей Курской области, помогают войскам ВС РФ в борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, а также содействуют работе ПВО. В составе бригады служат представители разных регионов страны, в том числе и наши земляки-орловцы. Поддержка фронта, в частности, таких приграничных подразделений, сегодня является приоритетом в работе депутатского корпуса", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого процитировала пресс-служба.
Отмечается, что в рамках поездки Музалевский вручил медаль регионального парламента "За самоотверженность и патриотизм" депутату облсовета Максиму Лагутину, который защищает Родину в составе бригады "БАРС-Курск" с ноября 2024 года и является заместителем командира батальона. После передачи груза депутаты обсудили с командиром бригады дальнейшее взаимодействие по обеспечению бойцов всем необходимым в рамках гуманитарной миссии.