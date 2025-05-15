https://ria.ru/20250515/gumpomosch-2017068332.html

Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск"

Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск" - РИА Новости, 15.05.2025

Орловские депутаты отправили гумпомощь бойцам бригады "БАРС-Курск"

Депутаты Орловского областного совета сформировали и отправили гуманитарную помощь бойцам, служащим в добровольческой бригаде "БАРС-Курск", сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:47:00+03:00

2025-05-15T11:47:00+03:00

2025-05-15T11:47:00+03:00

надежные люди

курская область

вооруженные силы рф

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета сформировали и отправили гуманитарную помощь бойцам, служащим в добровольческой бригаде "БАРС-Курск", сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Орловский областной совет направил гуманитарный груз бойцам добровольческой бригады "БАРС-Курск". Накануне посылки бойцам и весточки из дома землякам передали председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский и депутат областного совета Ирина Пашкова", – говорится в сообщении. Груз, как уточняется, сформирован по заявкам военнослужащих при поддержке депутатов областного совета от фракции партии "Единая Россия". "Бойцы бригады "БАРС-Курск" сегодня являются важным звеном защиты приграничных территорий нашей страны. Ежедневно они контролируют спокойствие жителей Курской области, помогают войскам ВС РФ в борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, а также содействуют работе ПВО. В составе бригады служат представители разных регионов страны, в том числе и наши земляки-орловцы. Поддержка фронта, в частности, таких приграничных подразделений, сегодня является приоритетом в работе депутатского корпуса", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, которого процитировала пресс-служба. Отмечается, что в рамках поездки Музалевский вручил медаль регионального парламента "За самоотверженность и патриотизм" депутату облсовета Максиму Лагутину, который защищает Родину в составе бригады "БАРС-Курск" с ноября 2024 года и является заместителем командира батальона. После передачи груза депутаты обсудили с командиром бригады дальнейшее взаимодействие по обеспечению бойцов всем необходимым в рамках гуманитарной миссии.

https://ria.ru/20250514/lgoty-2016840486.html

https://ria.ru/20250513/pomosch-2016672076.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, вооруженные силы рф, гуманитарная помощь