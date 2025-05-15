https://ria.ru/20250515/gruzovik-2017095543.html

В Башкирии грузовик с военной бронетехникой попал в ДТП

В Башкирии грузовик с военной бронетехникой попал в ДТП - РИА Новости, 15.05.2025

В Башкирии грузовик с военной бронетехникой попал в ДТП

Перевозящий военную технику грузовик потерпел аварию на 1518-м километре трассы М-5 в Иглинском районе в Башкирии, сообщает Telegram-канал МЧС республики. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:44:00+03:00

2025-05-15T13:44:00+03:00

2025-05-15T15:35:00+03:00

происшествия

авто

иглинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камаз (завод)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Перевозящий военную технику грузовик потерпел аварию на 1518-м километре трассы М-5 в Иглинском районе в Башкирии, сообщает Telegram-канал МЧС республики."Столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ с тралом и легковушка КИА. Грузовой автомобиль в результате ДТП съехал в кювет и опрокинулся набок", — говорится в материале.На прикрепленной к посту фотографии можно заметить все еще прицепленную на трал бронемашину.В публикации указали, что в результате аварии пострадали два человека, им оказали первую помощь.Подчеркивается, что для подъема опрокинутого грузовика потребуется автокран.

https://ria.ru/20250514/dtp-2016995736.html

иглинский район

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происшествия, авто, иглинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камаз (завод)