https://ria.ru/20250515/gosduma-2017232508.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме и новых российских регионах

В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме и новых российских регионах - РИА Новости, 15.05.2025

В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме и новых российских регионах

Капризы Владимира Зеленского никак не отразятся на российском статусе Крыма и четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:46:00+03:00

2025-05-15T22:46:00+03:00

2025-05-15T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

республика крым

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий белик

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Капризы Владимира Зеленского никак не отразятся на российском статусе Крыма и четырех новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Зеленский не признает наши территории - это не вселенская катастрофа, они все равно останутся нашими, хочет он этого или нет. Если глава киевского режима прибыл в Анкару для публикации своих капризов, то он точно прибыл зря", - сказал Белик. По его словам, пока от украинской стороны в Турции в основном слышны только эмоции, а по делу - тишина. "Россия не видит смысла обсуждать факт, который и так всем известен и в признаниях своих территорий Украиной не нуждается. Цель переговоров в Анкаре - окончание военного конфликта, а не обсуждение личного мнения Зеленского", - сказал Белик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017227850.html

https://ria.ru/20250515/azarov-2017224192.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика крым, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, госдума рф, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025