https://ria.ru/20250515/gosduma-2017186895.html

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни - РИА Новости, 15.05.2025

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:19:00+03:00

2025-05-15T18:19:00+03:00

2025-05-15T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали Ярослав Самылин и Георгий Арапов. "Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами", - сказано в письме. Под "хорошими результатами" предлагается понимать отсутствие признаков вредных привычек, ожирения, а также показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям: сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. По мнению авторов, справедливым представляется установить размер налогового вычета в объёме, эквивалентном половине суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), уплачиваемых работодателем за гражданина в течение года, но не менее 15 тысяч рублей. Уточняется, что, например, при средней заработной плате в 60 тысяч рублей в месяц после уплаты НДФЛ и страховых выплат, половина годового взноса в систему ОМС составит 26 тысяч рублей в год. Депутаты Госдумы считают, что такой вычет станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья, профилактики заболеваний и формирования устойчивых здоровых привычек, а также мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения за счёт более раннего выявления заболеваний и их эффективного лечения на начальных стадиях, что сократит бюджетные расходы на лечение запущенных случаев.

https://ria.ru/20250331/nalogovyy_vychet-1980701338.html

https://ria.ru/20250502/gosduma-2014631597.html

https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html

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общество, михаил мурашко, госдума рф, россия