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Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ - РИА Новости, 15.05.2025
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ
Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:14:00+03:00
2025-05-15T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и искусственного интеллекта. "Наша инициатива... мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Государственной Думы вопросов искусственного интеллекта. Мы ее назвали "Мир 2035: искусственный интеллект и будущее России", - сказала она в рамках круглого стола в Госдуме. По словам депутата, при правильном применении ИИ, для человека - это является плюсом, но вопрос в регулировании и экспорте технологий. Инициатива заключается в том, чтобы выработать предложения по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и ИИ. -0-
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095113.html
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технологии, мария бутина, госдума рф
Технологии, Мария Бутина, Госдума РФ
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ
Бутина: разработана стратегия по развитию политики в области цифровизации и ИИ