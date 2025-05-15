https://ria.ru/20250515/gosduma-2017164737.html

Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ

Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ - РИА Новости, 15.05.2025

Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ

Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:14:00+03:00

2025-05-15T17:14:00+03:00

2025-05-15T17:14:00+03:00

технологии

мария бутина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и искусственного интеллекта. "Наша инициатива... мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Государственной Думы вопросов искусственного интеллекта. Мы ее назвали "Мир 2035: искусственный интеллект и будущее России", - сказала она в рамках круглого стола в Госдуме. По словам депутата, при правильном применении ИИ, для человека - это является плюсом, но вопрос в регулировании и экспорте технологий. Инициатива заключается в том, чтобы выработать предложения по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и ИИ. -0-

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095113.html

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017094430.html

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технологии, мария бутина, госдума рф