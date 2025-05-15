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Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ - РИА Новости, 15.05.2025
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17:14 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017164737.html
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ - РИА Новости, 15.05.2025
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ
Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области... РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T17:14:00+03:00
технологии
мария бутина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и искусственного интеллекта. "Наша инициатива... мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Государственной Думы вопросов искусственного интеллекта. Мы ее назвали "Мир 2035: искусственный интеллект и будущее России", - сказала она в рамках круглого стола в Госдуме. По словам депутата, при правильном применении ИИ, для человека - это является плюсом, но вопрос в регулировании и экспорте технологий. Инициатива заключается в том, чтобы выработать предложения по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и ИИ. -0-
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017095113.html
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технологии, мария бутина, госдума рф
Технологии, Мария Бутина, Госдума РФ
Бутина рассказала о разработке стратегии по развитию цифровизации и ИИ

Бутина: разработана стратегия по развитию политики в области цифровизации и ИИ

Мария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мария Бутина . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и искусственного интеллекта.
"Наша инициатива... мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Государственной Думы вопросов искусственного интеллекта. Мы ее назвали "Мир 2035: искусственный интеллект и будущее России", - сказала она в рамках круглого стола в Госдуме.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ИИ не заменит эрудиции дипломата, заявил Лавров
Вчера, 13:41
По словам депутата, при правильном применении ИИ, для человека - это является плюсом, но вопрос в регулировании и экспорте технологий.
Инициатива заключается в том, чтобы выработать предложения по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и ИИ. -0-
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Вчера, 13:39
 
ТехнологииМария БутинаГосдума РФ
 
 
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