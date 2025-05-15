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В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии - РИА Новости, 15.05.2025
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13:39 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017094430.html
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии - РИА Новости, 15.05.2025
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии
Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы... явное искажение исторической правды (на Википедии)... надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.
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общество, wikipedia, госдума рф
Общество, Wikipedia, Госдума РФ
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии

Останина: Википедия искажает историю, нужно поставить вопрос о ее блокировке

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
"Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы... явное искажение исторической правды (на Википедии)... надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
2 февраля, 00:32
 
ОбществоWikipediaГосдума РФ
 
 
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