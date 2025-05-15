https://ria.ru/20250515/gosduma-2017094430.html

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии - РИА Новости, 15.05.2025

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии

Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:39:00+03:00

2025-05-15T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы... явное искажение исторической правды (на Википедии)... надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.

https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html

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общество, wikipedia, госдума рф