https://ria.ru/20250515/gosduma-2017012691.html
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием - РИА Новости, 15.05.2025
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием
Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:17:00+03:00
2025-05-15T02:17:00+03:00
2025-05-15T02:17:00+03:00
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александр якубовский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Сегодня одна из самых простых и при этом эффективных мер для предотвращения аварий с газовым оборудованием — это установка диэлектрической вставки между газовым краном и гибким шлангом", - сказал Якубовский. По его словам, диэлектрическая вставка исключает прохождение блуждающих токов, предотвращает искрение и снижает риск утечки газа. Парламентарий добавил, что данная вставка должна устанавливаться в обязательном порядке, что прямо предусмотрено "Правилами проектирования систем газопотребления".
https://ria.ru/20250506/gosduma-2015185884.html
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общество, александр якубовский, госдума рф
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием
Депутат Якубовский: установка диэлектрической вставки снизит риск утечки токов