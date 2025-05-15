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В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием - РИА Новости, 15.05.2025
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02:17 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017012691.html
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием - РИА Новости, 15.05.2025
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием
Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:17:00+03:00
2025-05-15T02:17:00+03:00
общество
александр якубовский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Сегодня одна из самых простых и при этом эффективных мер для предотвращения аварий с газовым оборудованием — это установка диэлектрической вставки между газовым краном и гибким шлангом", - сказал Якубовский. По его словам, диэлектрическая вставка исключает прохождение блуждающих токов, предотвращает искрение и снижает риск утечки газа. Парламентарий добавил, что данная вставка должна устанавливаться в обязательном порядке, что прямо предусмотрено "Правилами проектирования систем газопотребления".
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общество, александр якубовский, госдума рф
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме назвали способ предотвращения аварий с газовым оборудованием

Депутат Якубовский: установка диэлектрической вставки снизит риск утечки токов

© Fotolia / Chepko DanilГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / Chepko Danil
Газовая плита. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Один из самых эффективных способов предотвращения аварий с газовым оборудованием — установка специальной вставки для исключения утечки токов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Сегодня одна из самых простых и при этом эффективных мер для предотвращения аварий с газовым оборудованием — это установка диэлектрической вставки между газовым краном и гибким шлангом", - сказал Якубовский.
По его словам, диэлектрическая вставка исключает прохождение блуждающих токов, предотвращает искрение и снижает риск утечки газа.
Парламентарий добавил, что данная вставка должна устанавливаться в обязательном порядке, что прямо предусмотрено "Правилами проектирования систем газопотребления".
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