https://ria.ru/20250515/gosduma-2017010312.html

В ГД внесут проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

В ГД внесут проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома - РИА Новости, 15.05.2025

В ГД внесут проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T01:10:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов "единственный садовый дом", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Данную налоговую льготу также предлагается предоставить некоторым льготным категориям граждан. Согласно действующему законодательству, к числу граждан, которые имеют льготы по налогу на имущество, относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, пострадавшие от радиационных воздействий, пенсионеры, а также родители и супруги погибших военнослужащих и государственных служащих. Как рассказал РИА Новости Миронова, эти категории граждан по своему выбору могут не платить налог за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема, по его словам, в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется. Политик считает, что из-за этого пенсионеры, инвалиды, граждане с низкими доходами вынуждены платить налог на недвижимость, что увеличивает финансовую нагрузку. "Принятие законопроекта депутатов парламентской фракции "Справедливая Россия – За правду" позволит уменьшить налоговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан и предоставить дополнительную поддержку пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250513/proekt--2016729064.html

https://ria.ru/20250502/gosduma-2014631597.html

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общество, жилье, сергей миронов, госдума рф