https://ria.ru/20250515/gosduma-2017006264.html
В ГД внесут проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком
В ГД внесут проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком - РИА Новости, 15.05.2025
В ГД внесут проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:05:00+03:00
2025-05-15T00:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 124 Трудового кодекса РФ, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)", - сказано в пояснительной записке. Авторы проект подчеркивают, что согласно действующему законодательству оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника. В документе отмечается, что продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно в тех ситуациях, когда работник воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. В случае, если работник по своему усмотрению не обращается за листком нетрудоспособности, то тогда и у работодателя не возникает обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, сказано в тексте пояснительной записке. "Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников - возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы. В то же время для семей с детьми планирование отпуска всегда задача непростая, которая дополнительно осложняется в случае болезни ребенка накануне или непосредственно во время отпуска. Мы предлагаем законодательно закрепить за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком", - сказал Нилов. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта станет важным шагом в поддержке семей с детьми, а также в повышении качества их жизни.
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016788898.html
https://ria.ru/20250513/proekt--2016631983.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут проект о продлении отпуска в случае ухода за больным ребенком
Депутаты ЛДПР предложат продлевать отпуск в случае ухода за больным ребенком
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 124 Трудового кодекса РФ
, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)", - сказано в пояснительной записке.
Авторы проект подчеркивают, что согласно действующему законодательству оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника.
В документе отмечается, что продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно в тех ситуациях, когда работник воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. В случае, если работник по своему усмотрению не обращается за листком нетрудоспособности, то тогда и у работодателя не возникает обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, сказано в тексте пояснительной записке.
"Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников - возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы. В то же время для семей с детьми планирование отпуска всегда задача непростая, которая дополнительно осложняется в случае болезни ребенка накануне или непосредственно во время отпуска. Мы предлагаем законодательно закрепить за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком", - сказал Нилов.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта станет важным шагом в поддержке семей с детьми, а также в повышении качества их жизни.