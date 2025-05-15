https://ria.ru/20250515/google-2017214252.html

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с письмами от Google

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с письмами от Google - РИА Новости, 15.05.2025

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с письмами от Google

Мошенники используют уязвимость Googlе, они повторно отправляют письма от компании, изменяя при этом содержание, в результате пользователю приходит фишинговая... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T20:46:00+03:00

2025-05-15T20:46:00+03:00

2025-05-15T20:46:00+03:00

технологии

google

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

лаборатория касперского

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мошенники используют уязвимость Googlе, они повторно отправляют письма от компании, изменяя при этом содержание, в результате пользователю приходит фишинговая ссылка, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По словам правоохранителей, эксперты из "Лаборатории Касперского" зафиксировали новую схему фишинга через подлинные письма от Google. Уязвимость позволяет повторно отправить официальное письмо от компании, изменив при этом текст. "Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com… Письмо приходит от легитимного отправителя и ведет на с виду легитимный ресурс. Однако данные, вводимые на данном ресурсе окажутся у мошенников", - говорится в сообщении. Полицейские советуют пользователям Gmail до момента устранения уязвимости избегать перехода по ссылкам из электронных писем.

https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017015386.html

https://ria.ru/20250513/mvd-2016721479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, министерство внутренних дел рф (мвд россии), лаборатория касперского, россия, общество