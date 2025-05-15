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Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 15.05.2025
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09:58 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/glavy-2017039718.html
Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 15.05.2025
Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран блока в Турции в четверг обсудят предстоящий саммит в Гааге, где главной темой станет увеличение расходов на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:58:00+03:00
2025-05-15T09:58:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран блока в Турции в четверг обсудят предстоящий саммит в Гааге, где главной темой станет увеличение расходов на оборону. "Мы обсудим подготовку к предстоящему саммиту в Гааге, где оборонные расходы станут основной темой, это прежде всего увеличение оборонных расходов со сторону Европы и Канады", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем США Марко Рубио. Трансляция велась на сайте НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250514/polsha-2016917260.html
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в мире, россия, москва, гаага, марк рютте, марко рубио, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Гаага, Марк Рютте, Марко Рубио, Владимир Путин, НАТО
Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону

Рютте: главы МИД стран НАТО в Турции обсудят увеличение расходов на оборону

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран блока в Турции в четверг обсудят предстоящий саммит в Гааге, где главной темой станет увеличение расходов на оборону.
"Мы обсудим подготовку к предстоящему саммиту в Гааге, где оборонные расходы станут основной темой, это прежде всего увеличение оборонных расходов со сторону Европы и Канады", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем США Марко Рубио.
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14 мая, 16:12
Трансляция велась на сайте НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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14 мая, 15:43
 
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