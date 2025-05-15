https://ria.ru/20250515/glavy-2017039718.html

Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону

Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 15.05.2025

Главы МИД стран НАТО обсудят увеличение расходов на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран блока в Турции в четверг обсудят предстоящий саммит в Гааге, где главной темой станет увеличение расходов на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:58:00+03:00

2025-05-15T09:58:00+03:00

2025-05-15T09:58:00+03:00

в мире

россия

москва

гаага

марк рютте

марко рубио

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран блока в Турции в четверг обсудят предстоящий саммит в Гааге, где главной темой станет увеличение расходов на оборону. "Мы обсудим подготовку к предстоящему саммиту в Гааге, где оборонные расходы станут основной темой, это прежде всего увеличение оборонных расходов со сторону Европы и Канады", - сказал он в совместном заявлении с госсекретарем США Марко Рубио. Трансляция велась на сайте НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250514/polsha-2016917260.html

https://ria.ru/20250514/ssha-2016909364.html

россия

москва

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, гаага, марк рютте, марко рубио, владимир путин, нато