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Каллас высказалась о санкциях против Сирии - РИА Новости, 15.05.2025
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14:45 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/glava-2017112302.html
Каллас высказалась о санкциях против Сирии
Каллас высказалась о санкциях против Сирии - РИА Новости, 15.05.2025
Каллас высказалась о санкциях против Сирии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предлагает продолжать ослаблять санкции против Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:45:00+03:00
2025-05-15T14:45:00+03:00
в мире
сирия
кайя каллас
башар асад
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предлагает продолжать ослаблять санкции против Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предложила дальнейшее смягчение европейских санкций против Сирии, чтобы разрешить финансирование сирийских министерств в таких областях, как восстановление и миграция", - пишет агентство. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем. -0-
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в мире, сирия, кайя каллас, башар асад, евросоюз
В мире, Сирия, Кайя Каллас, Башар Асад, Евросоюз
Каллас высказалась о санкциях против Сирии

Reuters: Каллас предложила продолжать ослаблять санкции против Сирии

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предлагает продолжать ослаблять санкции против Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предложила дальнейшее смягчение европейских санкций против Сирии, чтобы разрешить финансирование сирийских министерств в таких областях, как восстановление и миграция", - пишет агентство.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем. -0-
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