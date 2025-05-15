https://ria.ru/20250515/glava-2017112302.html

Каллас высказалась о санкциях против Сирии

Каллас высказалась о санкциях против Сирии - РИА Новости, 15.05.2025

Каллас высказалась о санкциях против Сирии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предлагает продолжать ослаблять санкции против Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предлагает продолжать ослаблять санкции против Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предложила дальнейшее смягчение европейских санкций против Сирии, чтобы разрешить финансирование сирийских министерств в таких областях, как восстановление и миграция", - пишет агентство. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем. -0-

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в мире, сирия, кайя каллас, башар асад, евросоюз