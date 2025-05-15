https://ria.ru/20250515/germaniya-2017203794.html

АдГ потребовала от правительства остановить поставки оружия Украине

АдГ потребовала от правительства остановить поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.05.2025

АдГ потребовала от правительства остановить поставки оружия Украине

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ остановить поставки оружия Украине, вернуться к дипломатическим решениям и включить... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:49:00+03:00

2025-05-15T19:49:00+03:00

2025-05-15T19:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ остановить поставки оружия Украине, вернуться к дипломатическим решениям и включить Россию в общеевропейскую архитектуру мира. "Мы требуем немедленной остановки всех поставок оружия в зоны конфликта, возвращения к дипломатическим решениям и включения России в общеевропейскую архитектуру мира. Только так можно обеспечить долгосрочный мир и стабильность - в Германии и Европе", - говорится в заявлении АдГ, опубликованном в официальном аккаунте партии в соцсети Х. Представители АдГ добавили, что правительство под руководством их партии стояло бы за прозрачность, суверенитет и дипломатию - вместо подстрекательства к войне. Как отметили в АдГ, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны страны Борис Писториус больше не хотят раскрывать никакие детали относительно поставок ракет Taurus или другой военной поддержки Украине. "Пресс-секретарь правительства называет это "стратегической двусмысленностью" — но на деле это беспрецедентная непрозрачность по отношению к гражданам", - считают в АдГ. Ранее Мерц, отвечая на вопрос о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus, заявил, что дебаты о поставках оружия, калибров, оборонных систем и прочей военной помощи Украине будут выведены из общественного пространства. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск в Киеве 10 мая приняли участие во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250511/adg-2016380053.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015253597.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015197498.html

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