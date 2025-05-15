СМИ: жители Герата собрали и отправили в Газу около 200 тысяч долларов
Tolo news: жители Герата собрали и отправили в Газу около 200 тысяч долларов
© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Жители города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана, собрали и отправили голодающим и раненым палестинцам в секторе Газа около 200 тысяч долларов, сообщает новостной портал Tolo news.
Денежные средства отправлялись мелкими траншами в 38 этапов и были использованы для лечения раненых, обеспечения населения чистой питьевой водой и поставки продовольствия голодающим.
Координатор общественной помощи в Герате Амир Мохаммад Хадем заявил изданию, что помощь регулярно собирается и отправляется в Газу траншами от пяти тысяч до десяти тысяч долларов. "Всего мы отправили более 190 тысяч долларов, в основном партиями по пять тысяч, восемь тысяч и до десяти тысяч долларов. Мы даже не принимали в расчет более мелкие взносы, такие как 400, 300 и 200 долларов", - заявил благотворитель.
По данным Tolo nеws, жители Газы выражают благодарность гератцам, спасающим их жизни. "Мы все еще помогаем обеспечивать людей в Газе чистой питьевой водой. Это третья цистерна, которую мы, по воле Бога, распределяем среди нуждающихся. Мы благодарим вас, народ Афганистана, за то, что вы нам помогаете. Да вознаградит вас Бог", - приводит издание написанные в соцсетях слова одного из палестинцев. "Мы благодарим организаторов этих усилий и просим их сделать еще больше, чтобы помочь перемещенным лицам в Газе. Да благословит и вознаградит вас Бог за вашу доброту", - приводит издание слова еще одного палестинца. "Наш религиозный и моральный долг - жертвовать даже 10 афгани ежедневно или ежемесячно нашим братьям в Газе", - заявил порталу житель Герата Абдул Джаббар Голами. Еще один гератец Наджибулла Мохаммади заявил корреспонденту издания, что "каждый мусульманин... должен предложить помощь нашим братьям в Палестине, если он в состоянии это сделать".
Прошло более полутора лет с тех пор, как Израиль начал военную операцию в Газе. По данным министерства здравоохранения Палестины, более 53 тысяч палестинцев, в основном женщин и детей, были убиты и около 160 тысяч ранены.
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