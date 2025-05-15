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Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале - РИА Новости, 15.05.2025
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05:30 15.05.2025 (обновлено: 09:51 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/gasanov-2017017672.html
Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале
Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале - РИА Новости, 15.05.2025
Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале
Блогер Гусейн Гасанов, который заочно обвиняется в отмывании 20 миллионов рублей, выехал из России в конце февраля этого года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:30:00+03:00
2025-05-15T09:51:00+03:00
происшествия
россия
москва
гусейн гасанов
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, который заочно обвиняется в отмывании 20 миллионов рублей, выехал из России в конце февраля этого года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск", — сказал собеседник агентства. Накануне в Следственном комитете сообщили, что Гасанов скрылся за границей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.Московские следователи расследуют против блогера уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Ему заочно предъявили обвинение.Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в Арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей: помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена — семь миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
https://ria.ru/20250428/mosgorsud-2013939682.html
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
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происшествия, россия, москва, гусейн гасанов, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале

Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, покинул Россию в конце февраля

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, который заочно обвиняется в отмывании 20 миллионов рублей, выехал из России в конце февраля этого года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск", — сказал собеседник агентства.
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Накануне в Следственном комитете сообщили, что Гасанов скрылся за границей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
Московские следователи расследуют против блогера уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Ему заочно предъявили обвинение.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в Арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей: помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена — семь миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
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ПроисшествияРоссияМоскваГусейн ГасановЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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