https://ria.ru/20250515/gasanov-2017017672.html

Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале

Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале - РИА Новости, 15.05.2025

Блогер Гасанов, обвиняемый в отмывании денег, выехал из России в феврале

Блогер Гусейн Гасанов, который заочно обвиняется в отмывании 20 миллионов рублей, выехал из России в конце февраля этого года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:30:00+03:00

2025-05-15T05:30:00+03:00

2025-05-15T09:51:00+03:00

происшествия

россия

москва

гусейн гасанов

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, который заочно обвиняется в отмывании 20 миллионов рублей, выехал из России в конце февраля этого года, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Гасанов покинул Россию в конце февраля этого года, в связи с чем постановлением отдела уголовного розыска УВД он был объявлен в международный розыск", — сказал собеседник агентства. Накануне в Следственном комитете сообщили, что Гасанов скрылся за границей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.Московские следователи расследуют против блогера уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Ему заочно предъявили обвинение.Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в Арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей: помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена — семь миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

https://ria.ru/20250428/mosgorsud-2013939682.html

https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250514/gasanov-2016989552.html

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происшествия, россия, москва, гусейн гасанов, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии)