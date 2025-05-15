https://ria.ru/20250515/fsb-2017058765.html

СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке

СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке - РИА Новости, 15.05.2025

СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке

СБУ передала жителю ЛНР, впоследствии задержанному за госизмену, компоненты взрывного устройства в посылке с детской игрушкой, следует из данных УФСБ по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:06:00+03:00

2025-05-15T11:06:00+03:00

2025-05-15T17:25:00+03:00

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. СБУ передала жителю ЛНР, впоследствии задержанному за госизмену, компоненты взрывного устройства в посылке с детской игрушкой, следует из данных УФСБ по региону, предоставленного РИА Новости. Ранее в региональном УФСБ рассказали агентству, что житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ. Возбуждено дело о госизмене. Мужчина рассказал, что был завербован СБУ в декабре 2020 года при пересечении КПП "Станица Луганская". Затем с ним общались через WhatsApp*. "Попросил в последующем получить посылку. Нужно было распаковать игрушку детскую, она была в картонной коробке, и внутри постороннее вложение", - рассказал задержанный. Он уточнил, что внутри игрушки нашел банки с веществом, похожим на пасту, пульт и провода. "Игрушкой игрались и мои дети, и я ее крутил, мультимедийная игрушка. Он (агент СБУ – ред.) спросил, могу ли я эти провода спаять, как он мне расскажет, в какой последовательности", - поведал мужчина. Он добавил, что инструкции ему выслали через мессенджер.* WhatsApp принадлежит компании Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская организация

https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html

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служба безопасности украины, луганская народная республика, безопасность