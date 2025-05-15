Рейтинг@Mail.ru
СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 15.05.2025 (обновлено: 17:25 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/fsb-2017058765.html
СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке
СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке - РИА Новости, 15.05.2025
СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке
СБУ передала жителю ЛНР, впоследствии задержанному за госизмену, компоненты взрывного устройства в посылке с детской игрушкой, следует из данных УФСБ по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:06:00+03:00
2025-05-15T17:25:00+03:00
служба безопасности украины
луганская народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. СБУ передала жителю ЛНР, впоследствии задержанному за госизмену, компоненты взрывного устройства в посылке с детской игрушкой, следует из данных УФСБ по региону, предоставленного РИА Новости. Ранее в региональном УФСБ рассказали агентству, что житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ. Возбуждено дело о госизмене. Мужчина рассказал, что был завербован СБУ в декабре 2020 года при пересечении КПП "Станица Луганская". Затем с ним общались через WhatsApp*. "Попросил в последующем получить посылку. Нужно было распаковать игрушку детскую, она была в картонной коробке, и внутри постороннее вложение", - рассказал задержанный. Он уточнил, что внутри игрушки нашел банки с веществом, похожим на пасту, пульт и провода. "Игрушкой игрались и мои дети, и я ее крутил, мультимедийная игрушка. Он (агент СБУ – ред.) спросил, могу ли я эти провода спаять, как он мне расскажет, в какой последовательности", - поведал мужчина. Он добавил, что инструкции ему выслали через мессенджер.* WhatsApp принадлежит компании Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская организация
https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_265a42185eed943faae39fe66f78e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, луганская народная республика, безопасность
Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность
СБУ замаскировали взрывчатку и передали жителю ЛНР в детской игрушке

ФСБ: задержанный житель ЛНР получил компоненты бомбы от СБУ в детской игрушке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. СБУ передала жителю ЛНР, впоследствии задержанному за госизмену, компоненты взрывного устройства в посылке с детской игрушкой, следует из данных УФСБ по региону, предоставленного РИА Новости.
Ранее в региональном УФСБ рассказали агентству, что житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ. Возбуждено дело о госизмене.
Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
Вчера, 09:30
Мужчина рассказал, что был завербован СБУ в декабре 2020 года при пересечении КПП "Станица Луганская". Затем с ним общались через WhatsApp*.
"Попросил в последующем получить посылку. Нужно было распаковать игрушку детскую, она была в картонной коробке, и внутри постороннее вложение", - рассказал задержанный.
Он уточнил, что внутри игрушки нашел банки с веществом, похожим на пасту, пульт и провода.
"Игрушкой игрались и мои дети, и я ее крутил, мультимедийная игрушка. Он (агент СБУ – ред.) спросил, могу ли я эти провода спаять, как он мне расскажет, в какой последовательности", - поведал мужчина.
Он добавил, что инструкции ему выслали через мессенджер.
* WhatsApp принадлежит компании Meta*, запрещенной в РФ как экстремистская организация
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
Вчера, 08:52
 
Служба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала