https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 15.05.2025

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов

ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:30:00+03:00

2025-05-15T09:30:00+03:00

2025-05-15T09:30:00+03:00

происшествия

россия

москва

тюмень

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией в 81 регионе России провели предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде. Задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ. На видео показано, как проходили задержания в квартирах, также демонстрируются огнестрельное оружие, символика и неонацистских и террористических организаций.

https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html

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москва

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы ФСБ показала видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы 2025-05-15T09:30 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)