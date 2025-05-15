https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 15.05.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:30:00+03:00
2025-05-15T09:30:00+03:00
2025-05-15T09:30:00+03:00
происшествия
россия
москва
тюмень
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией в 81 регионе России провели предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде. Задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ. На видео показано, как проходили задержания в квартирах, также демонстрируются огнестрельное оружие, символика и неонацистских и террористических организаций.
https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html
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Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы
ФСБ показала видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы
2025-05-15T09:30
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Тюмень, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке нападений на школы