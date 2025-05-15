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ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 15.05.2025
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09:30 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 15.05.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:30:00+03:00
2025-05-15T09:30:00+03:00
происшествия
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москва
тюмень
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией в 81 регионе России провели предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде. Задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ. На видео показано, как проходили задержания в квартирах, также демонстрируются огнестрельное оружие, символика и неонацистских и террористических организаций.
https://ria.ru/20241001/radikaly-1975720288.html
россия
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Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы
ФСБ показала видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы
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происшествия, россия, москва, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Тюмень, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке нападений на школы

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания силовиками лиц, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.
ФСБ совместно с МВД, СК и Росгвардией в 81 регионе России провели предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде. Задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле, сообщила ФСБ.
На видео показано, как проходили задержания в квартирах, также демонстрируются огнестрельное оружие, символика и неонацистских и террористических организаций.
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