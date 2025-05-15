https://ria.ru/20250515/frg-2017202352.html

Германия обсудит со странами ЕС новые антироссийские санкции

Германия обсудит со странами ЕС новые антироссийские санкции - РИА Новости, 15.05.2025

Германия обсудит со странами ЕС новые антироссийские санкции

Германия обсуждает со своими европейскими партнерами новые антироссийские санкции в сфере энергетики, банковском секторе и в отношении активов, заявил канцлер... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:40:00+03:00

2025-05-15T19:40:00+03:00

2025-05-15T19:40:00+03:00

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Германия обсуждает со своими европейскими партнерами новые антироссийские санкции в сфере энергетики, банковском секторе и в отношении активов, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Zeit. Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Главы государств и правительств пришли к единому мнению, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Мы говорим о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, о дальнейших шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Сейчас мы работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - сказал канцлер, отвечая на вопрос газеты о том, в чем именно будут заключаться новые санкции. Также Мерц выразил готовность поддержать конфискацию замороженных российских активов, если закон это позволит. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250514/germaniya-2016980180.html

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россия, москва, фридрих мерц, владимир путин, германия, евросоюз, в мире