Германия обсудит со странами ЕС новые антироссийские санкции
Мерц: страна обсудит с ЕС новые антироссийские санкции
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Германия обсуждает со своими европейскими партнерами новые антироссийские санкции в сфере энергетики, банковском секторе и в отношении активов, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Zeit.
Ранее осведомленный источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.
"Главы государств и правительств пришли к единому мнению, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Мы говорим о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, о дальнейших шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Сейчас мы работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - сказал канцлер, отвечая на вопрос газеты о том, в чем именно будут заключаться новые санкции.
Также Мерц выразил готовность поддержать конфискацию замороженных российских активов, если закон это позволит.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.