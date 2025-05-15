https://ria.ru/20250515/frg-2017200604.html
Мерц назвал условие конфискации российских активов
Мерц назвал условие конфискации российских активов - РИА Новости, 15.05.2025
Мерц назвал условие конфискации российских активов
Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:31:00+03:00
2025-05-15T19:31:00+03:00
2025-05-15T19:31:00+03:00
россия
германия
европа
фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8ed28ec208bbb82ac16d154011c6b9e9.jpg
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - сказал Мерц в интервью немецкому изданию Zeit, комментируя тему конфискации замороженных российских активов. Канцлер уточнил, что в настоящее время германская сторона выясняет этот вопрос. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250410/es-2010396686.html
россия
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_721200965a57c7bb2e08d509f34b9f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, европа, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Мерц назвал условие конфискации российских активов
Мерц: замороженные российские активы могут конфисковать, если закон это позволит