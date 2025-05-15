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Мерц назвал условие конфискации российских активов - РИА Новости, 15.05.2025
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19:31 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/frg-2017200604.html
Мерц назвал условие конфискации российских активов
Мерц назвал условие конфискации российских активов - РИА Новости, 15.05.2025
Мерц назвал условие конфискации российских активов
Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:31:00+03:00
2025-05-15T19:31:00+03:00
россия
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фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - сказал Мерц в интервью немецкому изданию Zeit, комментируя тему конфискации замороженных российских активов. Канцлер уточнил, что в настоящее время германская сторона выясняет этот вопрос. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, германия, европа, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Мерц назвал условие конфискации российских активов

Мерц: замороженные российские активы могут конфисковать, если закон это позволит

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Замороженные российские активы будут конфискованы, если закон позволит это сделать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Если появится возможность использовать эти деньги на чистой правовой основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг влечет за собой для европейского финансового рынка", - сказал Мерц в интервью немецкому изданию Zeit, комментируя тему конфискации замороженных российских активов.
Канцлер уточнил, что в настоящее время германская сторона выясняет этот вопрос.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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РоссияГерманияЕвропаФридрих МерцСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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