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СМИ: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы - РИА Новости, 15.05.2025
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00:54 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/frantsiya-2017009567.html
СМИ: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы
СМИ: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы
Франция рассматривает возможность переместить часть иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в тюрьмы в странах Восточной Европы, сообщает издание... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:54:00+03:00
2025-05-15T00:54:00+03:00
в мире
франция
восточная европа
дания
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Франция рассматривает возможность переместить часть иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в тюрьмы в странах Восточной Европы, сообщает издание Figaro. "Как в случае Дании с Косово, французская тюремная администрация пытается найти решения для разгрузки своих тюрем. По нашим данным, эта передача задержанных коснется лишь части иностранцев. Это 20 000 человек, или четверть всего тюремного населения", - пишет СМИ. В настоящее время во Франции имеется 62 000 тюремных мест при 83 000 заключенных. Перемещение части из них помогло бы частично решить проблему переполненности тюрем, указывает издание. Сложность вызывает соблюдение французского законодательства в отношении содержания заключенных. "С 1980 года французское тюремное законодательство стало совершенно космическим по сравнению с большинством его европейских аналогов и практически неприменимым за рубежом. Оно требует доступа к мероприятиям, работе и учебе, медицинской помощи", — подчеркивает директор одной из тюрем. Переполненность тюрем продолжает бить рекорды во Франции месяц за месяцем. Средняя заполненность тюрем по состоянию на 1 декабря составила 129,5%. При этом в ряде пенитенциарных учреждений эта цифра превышает 200%. Заполненность достигает 156,8% и в следственных изоляторах, где содержатся задержанные, ожидающие суда, в отношении которых действует презумпция невиновности, отмечает СМИ. Власти Франции ранее сообщали, что к 2027 году должно было быть построено около 15 000 дополнительных тюремных мест, но реализация этого плана была отложена. Франция занимает третье место в списке стран с худшей ситуацией в тюремной системе после Кипра и Румынии. Отмечается, что запрет на приговор к тюремному сроку менее чем 1 месяц, а также замещение заключения общественными работами не улучшили ситуацию. ЕСПЧ неоднократно осуждал Францию за плохие условия в местах лишения свободы, в частности, за их перенаселенность. В июле 2023 года суд постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.
https://ria.ru/20250510/frantsiya-2016205178.html
https://ria.ru/20250510/frantsiya-2016144954.html
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франция
восточная европа
дания
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в мире, франция, восточная европа, дания, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Восточная Европа, Дания, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
СМИ: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы

Figaro: Франция хочет перевести часть заключенных в страны Восточной Европы

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Франция рассматривает возможность переместить часть иностранных заключенных из своих переполненных тюрем в тюрьмы в странах Восточной Европы, сообщает издание Figaro.
"Как в случае Дании с Косово, французская тюремная администрация пытается найти решения для разгрузки своих тюрем. По нашим данным, эта передача задержанных коснется лишь части иностранцев. Это 20 000 человек, или четверть всего тюремного населения", - пишет СМИ.
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В настоящее время во Франции имеется 62 000 тюремных мест при 83 000 заключенных. Перемещение части из них помогло бы частично решить проблему переполненности тюрем, указывает издание.
Сложность вызывает соблюдение французского законодательства в отношении содержания заключенных. "С 1980 года французское тюремное законодательство стало совершенно космическим по сравнению с большинством его европейских аналогов и практически неприменимым за рубежом. Оно требует доступа к мероприятиям, работе и учебе, медицинской помощи", — подчеркивает директор одной из тюрем.
Переполненность тюрем продолжает бить рекорды во Франции месяц за месяцем. Средняя заполненность тюрем по состоянию на 1 декабря составила 129,5%. При этом в ряде пенитенциарных учреждений эта цифра превышает 200%.
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Заполненность достигает 156,8% и в следственных изоляторах, где содержатся задержанные, ожидающие суда, в отношении которых действует презумпция невиновности, отмечает СМИ.
Власти Франции ранее сообщали, что к 2027 году должно было быть построено около 15 000 дополнительных тюремных мест, но реализация этого плана была отложена.
Франция занимает третье место в списке стран с худшей ситуацией в тюремной системе после Кипра и Румынии. Отмечается, что запрет на приговор к тюремному сроку менее чем 1 месяц, а также замещение заключения общественными работами не улучшили ситуацию.
ЕСПЧ неоднократно осуждал Францию за плохие условия в местах лишения свободы, в частности, за их перенаселенность. В июле 2023 года суд постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.
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