https://ria.ru/20250515/forum-2017204284.html

Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России

Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России - РИА Новости, 15.05.2025

Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил проводить в Вологде ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:51:00+03:00

2025-05-15T19:51:00+03:00

2025-05-15T19:51:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил проводить в Вологде ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России, сообщает пресс-служба губернатора. С такой инициативой глава региона выступил на заседании Госсовета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Заседание прошло в четверг в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Предлагаем провести в следующем году в Вологде форум, посвященный культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям народов России. Более того, сделать это мероприятие ежегодным. Вологда может стать новой площадкой для развития динамичного консерватизма, который сочетает в себе сохранение традиций и взгляд в будущее", – сказал Филимонов. Соответствующее предложение будет направлено в комиссию Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям для рассмотрения возможности включения форума в календарный план мероприятий. Глава региона также подчеркнул, что одновременно необходимо обратиться за поддержкой и получить благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особое внимание губернатор Вологодской области обратил на то, что это мероприятие должно проводиться при согласовании и непосредственном присутствии всех традиционных для России конфессий, а именно – с участием Русской православной церкви, мусульманского, буддийского и иудейского духовенства. "Важно собрать на этой платформе не просто экспертов и ученых – политологов, историков, богословов, а высших должностных лиц – глав регионов. Для того, чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать наработки в сфере межнационального, межрелигиозного согласия и формирования этого диалога в других субъектах Российской Федерации. Чтобы каждый поделился своими конкретными практиками. Таким образом, мы могли бы сформировать дорожную карту и впоследствии докладывать на комиссии, затем на Госсовете и главе государства", – отметил Филимонов.

https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html

https://ria.ru/20250429/poezd-2014126301.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, вологда