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Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России - РИА Новости, 15.05.2025
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Вологодская область
 
19:51 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/forum-2017204284.html
Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России
Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России - РИА Новости, 15.05.2025
Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил проводить в Вологде ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:51:00+03:00
2025-05-15T19:51:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
вологда
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил проводить в Вологде ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России, сообщает пресс-служба губернатора. С такой инициативой глава региона выступил на заседании Госсовета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Заседание прошло в четверг в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Предлагаем провести в следующем году в Вологде форум, посвященный культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям народов России. Более того, сделать это мероприятие ежегодным. Вологда может стать новой площадкой для развития динамичного консерватизма, который сочетает в себе сохранение традиций и взгляд в будущее", – сказал Филимонов. Соответствующее предложение будет направлено в комиссию Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям для рассмотрения возможности включения форума в календарный план мероприятий. Глава региона также подчеркнул, что одновременно необходимо обратиться за поддержкой и получить благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Особое внимание губернатор Вологодской области обратил на то, что это мероприятие должно проводиться при согласовании и непосредственном присутствии всех традиционных для России конфессий, а именно – с участием Русской православной церкви, мусульманского, буддийского и иудейского духовенства. "Важно собрать на этой платформе не просто экспертов и ученых – политологов, историков, богословов, а высших должностных лиц – глав регионов. Для того, чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать наработки в сфере межнационального, межрелигиозного согласия и формирования этого диалога в других субъектах Российской Федерации. Чтобы каждый поделился своими конкретными практиками. Таким образом, мы могли бы сформировать дорожную карту и впоследствии докладывать на комиссии, затем на Госсовете и главе государства", – отметил Филимонов.
https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html
https://ria.ru/20250429/poezd-2014126301.html
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георгий филимонов, вологда
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологда
Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры России

Георгий Филимонов предложил проводить форум по сохранению культуры РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил проводить в Вологде ежегодный форум по сохранению культуры и традиционных ценностей народов России, сообщает пресс-служба губернатора.
С такой инициативой глава региона выступил на заседании Госсовета РФ по направлению
"Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Заседание прошло в четверг в рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Предлагаем провести в следующем году в Вологде форум, посвященный культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям народов России. Более того, сделать это мероприятие ежегодным. Вологда может стать новой площадкой для развития динамичного консерватизма, который сочетает в себе сохранение традиций и взгляд в будущее", – сказал Филимонов.
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Соответствующее предложение будет направлено в комиссию Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям для рассмотрения возможности включения форума в календарный план мероприятий. Глава региона также подчеркнул, что одновременно необходимо обратиться за поддержкой и получить благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Особое внимание губернатор Вологодской области обратил на то, что это мероприятие должно проводиться при согласовании и непосредственном присутствии всех традиционных для России конфессий, а именно – с участием Русской православной церкви, мусульманского, буддийского и иудейского духовенства.
"Важно собрать на этой платформе не просто экспертов и ученых – политологов, историков, богословов, а высших должностных лиц – глав регионов. Для того, чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать наработки в сфере межнационального, межрелигиозного согласия и формирования этого диалога в других субъектах Российской Федерации. Чтобы каждый поделился своими конкретными практиками. Таким образом, мы могли бы сформировать дорожную карту и впоследствии докладывать на комиссии, затем на Госсовете и главе государства", – отметил Филимонов.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологда
 
 
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